La Feria de Turismo Minero consolida al pozo Sotón como un espacio para eventos

El entreguín pozo Sotón se transformó en el gran eje promocional de las comarcas mineras asturianas durante todo el fin de semana. Allí se ... desarrolló la novena edición de la Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi), una cita que consolida este espacio como centro para acoger todo tipo de eventos gracias a sus múltiples posibilidades.

Miles de visitantes no dudaron en disfrutar de una feria que aspira a superar la afluencia de ediciones pasadas, debido a un programa popular cargado de actividades gratuitas, desde el Escape Room Inmotion Ratoncito Pérez hasta hinchables para los más pequeños, pasando por las actuaciones de Gastón Zadoff y del incombustible Vicente Díaz, que animó a los presentes a acompañarlo en muchos de sus temas.

Además se desarrollaron los 'show-cooking' de los cocineros Diego García, del restaurante lavianés El Pintu, y Marcos Cienfuegos, el cocinero mierense de Bocamina; sus creaciones fueron probadas por el público, que siguió atentamente sus elaboraciones, como un bombón de chocolate y foie.

Gracias al éxito de ediciones pasadas, el gran protagonista fue sin duda el mercado agroalimentario de venta y degustación denominado Economato Gourmet: una veintena de productores asturianos, mayoritariamente de las comarcas mineras, exhibieron sus productos, abiertos también a la degustación y, por supuesto, a la venta.

Hunosa, debido a la gran aceptación de la pasada edición, habilitó una amplia zona para que los visitantes pudiesen sentarse a probar los productos y las delicias que se ofrecían en las 'foodtrucks'. La decisión fue acertada, ya que la zona estuvo muy transitada. Así lo hicieron María Jesús Suárez y sus amigas Belarmina Sánchez y Marisa Martínez: «Venimos a escuchar a Vicente Díaz, pero mientras esperamos estamos probando un pincho de picadillo de gochu asturcelta que está buenísimo». Eso sí, aclararon que «uno para las tres, porque es algo fuerte», aunque estaban decididas a probar alguna otra cosa: «Igual algún dulce cae».

«La gente llega con ganas de comprar, las ventas son muy buenas», apostillaba el cocinero David Montes, de Embutidos El Furtivo del Alto Aller. A media mañana ya había agotado el queso con cecina y el chorizo –de vacuno, de jabalí y de morcilla–, que «puedes poner hasta en las lentejas, de lo buena que está», apuntaba Montes. Se vendían a buen ritmo, casi al mismo tiempo que la gente probaba sus productos de forma gratuita.

Desde los mejores viñedos de Cangas del Narcea llegaron los caldos, blancos y tintos –muchos de ellos premiados a nivel internacional–, de la bodega Las Danzas. Joaquín Menéndez ejercía de sumiller improvisado, ofreciendo pruebas a los clientes para recomendarles los vinos que mejor se ajustaban a sus gustos.

Una de las actividades que más cautivaron a los participantes fueron, sin duda, las visitas gratuitas al Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM), un espacio museístico alojado en la antigua casa de aseos, donde se pueden recordar desde las lámparas mineras hasta la ropa colgada de los mineros, pasando por un economato o una cocina de carbón típica de las barriadas mineras.

Felipe Gutiérrez llegó con su familia desde Mieres y, tras la visita, reconocía que «me emocioné al ver la cocina; era como volver a casa de mi abuela, a calentar los pies en el horno cuando los traía mojados».

Fetumi se consolida como una cita a la que los asturianos ya «somos adictos, llevamos años viniendo. Se aparca bien y hay muchas cosas que hacer sin gastar mucho. Este año pasamos tiempo viendo las máquinas expuestas y ha sido genial», apuntó Juan López, vecino de Mieres, que reconocía no tener vínculos directos con la minería, pero que «me atrae todo lo minero porque vivo en la cuenca desde hace años y me interesa su historia».

Una docena de citas

No cabe duda de que empresas y público en general coinciden en que los eventos que se celebran en las instalaciones del pozo Sotón son casi perfectos. El marco es inolvidable y lo acompañan unas instalaciones que garantizan a los empresarios poder realizar todo tipo de eventos; no en vano, a lo largo de 2024 acogió más de una docena de citas de toda índole: desde encuentros con la moda hasta reuniones empresariales, eventos deportivos, talleres o coloquios. Todo ello ha permitido que por el pozo Sotón, además de las visitas que recibe a diario, hayan pasado miles de personas que disfrutan de su variada programación.