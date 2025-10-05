El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vicente Díaz actuando en la feria minera del pozo Sotón M. V.

La Feria de Turismo Minero consolida al pozo Sotón como un espacio para eventos

El certamen logra congregar a miles de personas alrededor de la oferta gastronómica y patrimonial de las comarcas mineras

Marta Varela

Pozo Sotón (El Entrego)

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:56

Comenta

El entreguín pozo Sotón se transformó en el gran eje promocional de las comarcas mineras asturianas durante todo el fin de semana. Allí se ... desarrolló la novena edición de la Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi), una cita que consolida este espacio como centro para acoger todo tipo de eventos gracias a sus múltiples posibilidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

