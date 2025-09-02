Indignación en Caso al ver «discriminada» la navegación en Tanes: «Ser el grifo de Asturias nos lastra»

El embalse de Tanes continúa su vida normal, es decir, sin actividad lúdica a pesar de más de tres décadas de lucha. «Nos vendieron que ... se podía navegar, pero las trabas demuestran que fue un maquillaje. Seguimos discriminados«, apuntan muy molestos los casinos. La indignación es palpable en todo el concejo, incluyendo a su clase política, al conocer la noticia del proyecto que se acometerá en el embarcadero de Arbón (Villayón), actualmente destinado al entrenamiento de piragüismo y remo, en el que se invertirán 951.766 euros para limpiar el embalse, reparar el pantalán, y construir un edificio nuevo modular con almacén, vestuarios, oficina y aseos, entre otras actuaciones. »Somos conscientes de que el Principado nunca quiso que se navegase en Tanes, ahora lo demuestran potenciando Arbón e ignorándonos«.

En Tanes, por contra, todo son trabas. Por segunda ocasión el proyecto para instalar gradas para pruebas deportivas ha sido rechazado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), una iniciativa promovida por la Federación Asturiana de Piragüismo, que disponía ya de financiación de Fondos Leader que podría perderse (40.000 euros). En octubre tendría que estar la obra hecha, según los plazos marcados por el programa, algo que parece imposible. A esto se suma que las dos pequeñas edificaciones ejecutadas por el Principado son insuficientes, y la viceconsejería de Turismo reclama una instalación destinada a vestuarios. El Ayuntamiento recurrirá a una construcción prefabricada.

Los casinos lo tienen claro: «Ser el grifo de Asturias nos lastra». Y es que recuerdan que el embalse de Arbón, aunque su aprovechamiento es fundamentalmente hidroeléctrico, forma puntual, también abastece de agua a los asturianos. «No puede ser que con toda la tecnología existente unas barcas sin motor inutilicen el agua para uso humano, habrá formas de que esto no sea así», apuntan algunos vecinos desde Tanes. Recuerdan que durante años la Confederación Hidrográfica del Cantábrico aplazó la obra de saneamiento para que los pueblos dejasen de verter aguas residuales al pantano y Cadasa continuaba «dando de beber a los asturianos, eso no importaba».