El pantalán de Tanes, incluso sin acceso. M. Varela

Indignación en Caso al ver «discriminada» la navegación en Tanes: «Ser el grifo de Asturias nos lastra»

El Principado apoya la navegación en Arbón con una ayuda de 1,5 millones mientras en el concejo del Nalón se sigue sin actividad

Marta Varela

Marta Varela

Caso

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:41

El embalse de Tanes continúa su vida normal, es decir, sin actividad lúdica a pesar de más de tres décadas de lucha. «Nos vendieron que ... se podía navegar, pero las trabas demuestran que fue un maquillaje. Seguimos discriminados«, apuntan muy molestos los casinos. La indignación es palpable en todo el concejo, incluyendo a su clase política, al conocer la noticia del proyecto que se acometerá en el embarcadero de Arbón (Villayón), actualmente destinado al entrenamiento de piragüismo y remo, en el que se invertirán 951.766 euros para limpiar el embalse, reparar el pantalán, y construir un edificio nuevo modular con almacén, vestuarios, oficina y aseos, entre otras actuaciones. »Somos conscientes de que el Principado nunca quiso que se navegase en Tanes, ahora lo demuestran potenciando Arbón e ignorándonos«.

