Roberto Marcos y José Antonio Cases comentando el informe sobre los malos olores M. V.

Sin sorpresas: certifican que los malos olores de La Felguera proceden de una empresa de Valnalón

El Ayuntamiento de Langreo exigirá a dicha compañía que adopte medidas correctoras, sin descartar una sanción económica

Marta Varela

Langreo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:31

Ya no hay duda, con la prueba documental y científica realizada por una empresa de olfateadores, que costó al Ayuntamiento de Langreo 20.000 euros, ... se constata que los malos olores que desde hace más de un año soportan los vecinos del distrito de La Felguera proceden de une empresa ubicada en Valnalón. Langreo se exigirá a dicha compañía, cuyo crecimiento es notable en los últimos años, que adopte medidas correctoras, sin descartar una sanción económica.

