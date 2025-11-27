Sin sorpresas: certifican que los malos olores de La Felguera proceden de una empresa de Valnalón

Ya no hay duda, con la prueba documental y científica realizada por una empresa de olfateadores, que costó al Ayuntamiento de Langreo 20.000 euros, ... se constata que los malos olores que desde hace más de un año soportan los vecinos del distrito de La Felguera proceden de une empresa ubicada en Valnalón. Langreo se exigirá a dicha compañía, cuyo crecimiento es notable en los últimos años, que adopte medidas correctoras, sin descartar una sanción económica.

El regidor langreano Roberto Marcos explicó esta mañana que «esperamos que sea el principio del fin de los malos olores«. Y relató que tal y como »predecían los vecinos y el propio Ayuntamiento«, los olores a »residuos plásticos« provienen del entorno del polígono de Valnalón. Añadió que el informe olfatométrico avala el expediente del Servicio Municipal de Medio Ambiente que exigía en 2024 a dicha empresa »medidas correctoras en su actividad industrial y que la empresa rechazó implementar«. Además apuntó que »nos acusaron de señalarlos de forma injustificada y nos pidieron pruebas científicas, que ahora tenemos«.

El siguiente paso que se adoptará desde el Consistorio langreano será reabrir el expediente de medidas correctoras y exigir a dicha empresa el cumplimiento de diferentes medidas para eliminar la presencia de olores derivados de su actividad industrial. Entre estas medias, que se le pedirán que realice, estarían identificar las fuentes de emisión del olor, así como su intensidad, localizar los puntos de generación del mismo, realizar una evaluación olfatométricas y mediciones. Para terminar evaluando las condiciones metereológicas y la dispersión de olores en su entorno

Además, de comunicar la situación al Principado para que exija a la empresa el cumplimiento delos trámites ambientales exigidos por ley, en el marco de la autorización ambiental integrada que debe tramitar para incluir su calificación como molesta o insalubre por malos olores«, apuntó el edil de Urbanismo José Antonio Cases.

Los trabajos de los expertos se desarrollaron durante 182 días, entre abril y julio de 2025. Actuando en 16 zonas de La Felguera, en cada una de ellas se tomaron 60 muestras Se realizaron en distintos registros horarios a lo largo del día recorriendo las calles felguerinas donde los vecinos aseguraban que se percibían los malos olores, pero también otros puntos para constatar que no había tal olor. Las primeras horas de la mañana y las últimas de la noche arrojaron una mayor intensidad del olor a «residuos plásticos». El trabajo separó los malos olores en tres categorías: residuos plásticos, que suponen un 8% de los detectados, las aguas residuales cuyo olor supuso un 2,7% y otros naturales o urbanos, como residuos de comida y, que son los más habituales con un 35,7%.