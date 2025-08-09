El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los participantes en la marcha por los pueblos de Sobrescobio. E. C.

400 personas marchan por los pueblos de Sobrescobio

María Paz Fanjul Cachero, vecina de Rioseco y de 90 años, y Manuel Pérez González, de Villamoréi y con tan sólo 6 meses, fueron los participantes de mayor y menor edad

A. F. G.

Rioseco

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:27

María Paz Fanjul Cachero, vecina de Rioseco y de 90 años, y Manuel Pérez González, de Villamoréi y con tan sólo 6 meses, fueron ... los participantes de mayor y menor edad de entre las 400 personas que se sumaron este sábado a la XIX marcha por los pueblos de Sobrescobio. Acudieron del concejo, pero también de todo el valle del Nalón y de fuera de Asturias, de otras regiones de España y de Francia y Reino Unido, que pasan estos días en el Parque Natural de Redes.

