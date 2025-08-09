400 personas marchan por los pueblos de Sobrescobio
María Paz Fanjul Cachero, vecina de Rioseco y de 90 años, y Manuel Pérez González, de Villamoréi y con tan sólo 6 meses, fueron los participantes de mayor y menor edad
A. F. G.
Rioseco
Sábado, 9 de agosto 2025, 18:27
María Paz Fanjul Cachero, vecina de Rioseco y de 90 años, y Manuel Pérez González, de Villamoréi y con tan sólo 6 meses, fueron ... los participantes de mayor y menor edad de entre las 400 personas que se sumaron este sábado a la XIX marcha por los pueblos de Sobrescobio. Acudieron del concejo, pero también de todo el valle del Nalón y de fuera de Asturias, de otras regiones de España y de Francia y Reino Unido, que pasan estos días en el Parque Natural de Redes.
La marcha, como es habitual, dio comienzo a las diez de la mañana para recorrer los diversos rincones del municipio. Después, sobre las dos de la tarde, se llegó al área recreativa de El Vallau donde se disfrutó de una comida de confraternización entre todos los participantes.
