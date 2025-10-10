El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Rebeca Testón junto a su madre, Cristina Cubillas, en una feria de queso hace unos años. E. C.

El queso casín encuentra quien lo elabore: una joven monta una quesería en Veneros

Rebeca Testón está al frente del proyecto, con el apoyo de su madre, una de las más destacadas elaboradoras del manjar de Caso

Marta Varela

Veneros(Caso)

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:52

Comenta

Algo se mueve en la pequeña localidad de Veneros, en el concejo de Caso. Una de las familias afincadas en ella está inmersa ... en la adecuación de un bajo para convertirlo en una quesería artesanal. La idea es elaborar varios tipos de queso, tanto variedades a raíz de queso de cabra, siendo está su seña diferencial, como el apreciado queso casín elaborado con leche de cruda de vaca.

