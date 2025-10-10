El queso casín encuentra quien lo elabore: una joven monta una quesería en Veneros

Algo se mueve en la pequeña localidad de Veneros, en el concejo de Caso. Una de las familias afincadas en ella está inmersa ... en la adecuación de un bajo para convertirlo en una quesería artesanal. La idea es elaborar varios tipos de queso, tanto variedades a raíz de queso de cabra, siendo está su seña diferencial, como el apreciado queso casín elaborado con leche de cruda de vaca.

Un proyecto empresarial que se espera sirva para consolidar el futuro del manjar del concejo, el inimitable queso casín, que en la actualidad sólo se elabora en dos queserías con Denominación de Origen Protegida (DOP): la de Redes, ubicada en Campo de Caso, y la de Ca.Llechi, en el vecino concejo de Piloña.

Se trata de la familia Testón Cubillas. Rebeca, la hija, se convierte en emprendedora apostando por sus raíces tanto gastronómicas, como patrimoniales. En la actualidad está metida de lleno en todos los trámites burocráticos para poder poner en marcha su proyecto. Son los primeros pasos como la adecuación del local en el que se ubicará, y la obtención de permisos.

Un proceso esencialmente administrativo que esperan no se dilate demasiado en el tiempo, ni se encuentre con trabas insalvables. No hay una fecha concreta para poder poner en marcha la quesería, pero la buena noticia ya ilusiona en su concejo.

La joven empresaria no parte de cero, cuenta con el buen hacer y la amplia experiencia de su progenitora, Cristina Cubillas Pérez, una quesera que, junto a una socia, impulsó en 2011 la recuperación del queso casín siguiendo los pasos de su maestra, la quesera Marigel Álvarez, desde el pueblo de Bueres, fundando la quesería Viejo Mundo. A pesar de cosechar numerosos reconocimientos finalmente el proyecto cerró aproximadamente una década después. Pero Cubillas, como buena quesera y artífice de un gran número de premios a sus creaciones, nunca dejó ese gusanillo de elaborar buen queso artesano. Ahora es su hija quien toma el relevo. «Lo hará elaborando queso casín, pero también otras variedades partiendo de la leche de cabra, que tiene muchas propiedades, y buscando diversificar el negocio para hacerlo más rentable», apunta Cubillas, ilusionada ante el nuevo reto gastronómico.

Las otras dos queserías que elaboran el queso típico del concejo, también ofertan otro tipo de elaboraciones, pero ninguna hasta el momento se ha decantado por utilizar leche de cabra.

La noticia ha sido muy bien acogida en el concejo, donde en 2024 cayó como un jarro de agua fría el cierre de la quesería La Corte, donde se elaboraba el manjar emblema del municipio, dejando sólo en dos queserías elaborando el producto. Ahora todos esperan que pronto puedan ser tres los productores que continúen con la tradición quesera de la zona.

La nueva quesería llega en un buen momento, con el queso casín en pleno crecimiento. Este verano se etiquetó el queso 400.000 desde la entrada en funcionamiento de la DOP en 2011.