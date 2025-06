La renovada línea Gijón-Laviana y los trenes exprés convencen a los usuarios en el Nalón

Trenes muy limpios, que no vibran y que van más rápido. Esta es la radiografía que hacen los usuarios de la línea ferroviaria Gijón-Laviana ... el primer día de su recuperación tras años de cortes, retrasos y otros inconvenientes. Fue una jornada con movimiento de viajeros en las estaciones de la comarca del Nalón. «Ya era hora», decía Antonio Velasco al subir al tren en la estación de El Entrego, en dirección Langreo.

La implantación de los trenes semidirectos es una de las mejoras más valoradas por los usuarios. Se cumplen los tiempos y los trenes ya realizan el trayecto Laviana-Gijón en una hora y tres minutos. Casi treinta minutos por debajo del tiempo de viaje de los trenes que circulaban antes de poner en servicio el túnel del soterramiento de Langreo.

«Llegamos muy bien, así sí podemos venir a Gijón en tren más a menudo, aunque la estación nos queda algo lejos del centro», explicaba Mercedes Gutiérrez, una de las catorce personas que completaron el trayecto hasta Gijón, tras subirse en la nueva estación soterrada de La Felguera-Nuevo Langreo, en el viaje de las 14.38 horas. Pedro Martínez también se acercaba a Gijón, él por la mañana para ir a trabajar, en el primer viaje. «Tengo horario de mañana y los trenes con menos paradas me vienen genial. Es una buena alternativa al coche si continúan funcionando bien», dijo.

Los trenes semidirectos acogieron una media de unos treinta viajeros en su primer día de funcionamiento entre Gijón y Laviana, en sus diferentes horarios, aunque no todos completaron el trayecto. Manuel Peláez se subía en uno de ellos en El Entrego para ir a ver a su hija y nieta a Noreña: «Llegamos en media hora, no me lo creo», explicaba sonriente.

No sólo los trenes semidirectos ofertan al viajero una atractiva disminución en los tiempos de viaje, en torno a treinta minutos. Los que realizan las veintiséis paradas de todo el trayecto también han visto mejorados los tiempos. Ha disminuido en torno a unos diez minutos al completar el trayecto en una hora y veinte minutos de media. Y los viajeros lo notaban.

Luis Fernández explicaba que «hacía años que no venía de Tuilla al mercado de Sama, me lo propuso un amigo y probamos. Está genial: en diez minutos aquí estamos». «Volveremos en tren seguro», pronosticaba. Fueron muchos los langreanos que utilizaron el tren para desplazarse dentro del propio concejo, siendo Sama con su mercado semanal, el principal destino.

Mejoras

La nueva oferta que Renfe ha puesto en funcionamiento este lunes crece en más de un 20%. El número de circulaciones pasa, de lunes a viernes laborables, de 28 (14 por sentido) a 34 (17 por sentido), de las que 22 se realizan con todas las paradas, y 12 son semidirectas, con parada establecida en las estaciones de más demanda.

La reducción de los tiempos de viaje constituye otra de las ventajas que incluye la nueva programación de servicios de la línea Gijón-Laviana. La disminución de los tiempos empleados en cada recorrido incluye tanto a los trenes con todas las paradas, que registran mejoras de tiempo de viaje de hasta 14 minutos, como a los nuevos semidirectos, que emplean hasta 27 minutos menos en completar toda la línea.

Así, se mejoran sustancialmente los tiempos de viaje anteriores a la apertura del soterramiento de Langreo y, en consecuencia, la competitividad frente a otros modos de transporte, como el vehículo privado, argumenta desde Renfe.