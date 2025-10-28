El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Esquiadores en la estación de Valgrande-Pajares, en Lena Juan Carlos Román
Lena

La segunda fase de Valgrande-Pajares se retrasa por unos restos de la Guerra Civil

El proyecto para hacer una pista de esquí de fondo se ha tenido que rediseñar para que sea compatible su uso con los hallazgos de Patrimonio

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Lena

Martes, 28 de octubre 2025, 22:25

Comenta

La segunda fase de modernización de la estación invernal de Valgrande-Pajares, en Lena, tendrá que esperar. Uno de los proyectos que lo integran, ... el de construir una pista de esquí de fondo, se ha tenido que rediseñar y reescribir por los restos de unas trincheras de la Guerra Civil en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  4. 4 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  5. 5

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  6. 6

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  7. 7 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  8. 8 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  9. 9 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La segunda fase de Valgrande-Pajares se retrasa por unos restos de la Guerra Civil

La segunda fase de Valgrande-Pajares se retrasa por unos restos de la Guerra Civil