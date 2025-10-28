La segunda fase de Valgrande-Pajares se retrasa por unos restos de la Guerra Civil

La segunda fase de modernización de la estación invernal de Valgrande-Pajares, en Lena, tendrá que esperar. Uno de los proyectos que lo integran, ... el de construir una pista de esquí de fondo, se ha tenido que rediseñar y reescribir por los restos de unas trincheras de la Guerra Civil en la zona.

La consejera Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, explicó en comisión que el proyecto original, redactado en 2020, no tuvo en cuenta la resolución ambiental de la zona alta de 2015, cuando se encontraron unos restos históricos.

Ya han sido analizados y forman parte del «patrimonio» de la época, como uno más de los puestos de observación, trincheras y nidos de ametralladora que aún se conservan.

Esto ha provocado que «se retrasen los trabajos» que debían comenzar este mes, motivo por el cual «a largo de todo septiembre el movimiento ha sido constante, con técnicos en la estación» para trabajar en las «labores de rediseño» del proyecto.

El objetivo, señaló la consejera, es que la conservación de estos restos patrimoniales sean «compatibles con una pista de esquí de fondo homologada» que permita celebrar competiciones deportivas.

La titular de Cultura anunció el pasado julio una inversión de 750.00 euros para la desestacionalización y modernización de la estación de Valgrande-Pajares, una segunda fase en la que, además de la pista de esquí, se prevén otras actuaciones como, nuevos miradores, creación de rutas accesibles y refuerzo de la red de senderos, entre otras.

Tanto el diputado de Vox Javier Jové, como de Foro Adrián Pumares, y del PP Pedro de Rueda preguntaron a la consejera «cuáles son los plazos» que se barajan ahora en cuanto a empezar y finalizar la segunda fase.

Estaba previsto que las actuaciones comiencen este otoño, aunque Gutiérrez precisó que «no se descarta que surjan imprevistos», como el de la pista de esquí, por lo que parte de estas actuaciones pueden necesitar una nueva redacción para que se puedan ejecutar de la mejor manera posible, sin afectar la puesta en servicio de la estación. Así pues, algunas de las actuaciones pensadas se harán «ahora», pero otras quedarán pendientes hasta la «primavera del año que viene».

Entrarían en planes de la consejería las obras de renaturalización y adecuación de espacios, mientras que el proyecto para integrar el 'bikepark', una «obra ambiciosa», se «está trabajando» para ejecutarla la próxima primavera.