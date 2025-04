La crisis de Pajares regresa a la Junta General tras la alerta del director sobre la falta de seguridad

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, comparece este martes en la Junta General del Principado, donde se volverá a abordar ... la actual situación crítica de la estación invernal Valgrande-Pajares, que no pudo abrir cuando había nieve por no contar con los profesionales autorizados para dar el visto bueno. La titular de Cultura regresa a la sede parlamentaria tras la comparecencia del director del complejo, Javier Martínez Iglesias, en la que alertó a los diputados sobre los problemas de seguridad el pasado marzo.

«Siete años he estado comunicando la falta de capacitación del jefe de explotación de la estación de Valgrande-Pajares». Esta fue una de las contundentes afirmaciones que realizó en la Junta General del Principado. Entonces, Martínez Iglesias, respaldado por informes y datos para sostener sus declaraciones, dejó estupefactos a los asistentes, que no dejaban de mirarse entre ellos. Máxime cuando aseveró que «por suerte estoy dando explicaciones aquí y no delante de un juez, porque afortunadamente no hemos tenido que lamentar ninguna muerte ni accidente grave. De no ser así, no se pedirían responsabilidades políticas, si las hay, sino penales».

Desde Vox se afirma que su grupo ha destapado el escándalo relacionado con el jefe de explotación de Valgrande-Pajares, «que ha llevado a la estación de esquí a una situación de semiabandono, con un impacto muy negativo en la viabilidad deportiva y económica de esta instalación, algo que está repercutiendo negativamente en muchos negocios, que se están viendo abocados al cierre si no se revierte la situación».

Así, son dos los puntos del orden del día de la comisión de este martes relativos a Pajares: la petición, del diputado de Vox Javier Jové Sandoval, de comparecencia de la consejera para informar de la situación de la estación; y una pregunta del PP, formulada por Pedro de Rueda Gallardo, sobre si considera que la gestión y promoción del complejo se ajustan al potencial de la instalación.

EL COMERCIO ya informó de que se está analizando un posible cambio en el modelo de gestión.