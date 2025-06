Los abogados de Oviedo, contra el cierre de la unidad de violencia de género de Siero

Uno de los principales asuntos abordados este miércoles por el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y representantes del Colegio de Abogados de ... Oviedo, con su decano al frente, Antonio González-Busto, fue la comarcalización judicial y las consecuencias para el concejo, que pasan por la supresión de la unidad de violencia de género. Al respecto, la responsable de igualdad de esta entidad, María José García Tamargo, fue contundente: «Cualquier mujer que presente denuncia de este partido judicial –Bimenes, Noreña y Sariego, además de Siero–, su tramitación judicial va a ir a la nueva sección de Gijón. No es bueno para la víctima; nos cuesta mucho que acuda al juzgado cuando lo tiene cerca y que denuncie, y será peor si tiene que desplazarse a otro municipio».

García Tamargo alertó de que son muchas las mujeres «que se encuentran en situaciones muy delicadas y con pocos recursos económicos, porque también hay violencia de este tipo, no sólo física y emocional. Entendemos que esa atención a la mujer tiene que ser inmediata por parte del juez que vaya a tramitar la orden de protección o cualquier otro procedimiento». Desde este colegio profesional –con más de 4.000 asociados– se entiende que la atención telemática, que se ofrece como alternativa, «no es una solución» en este tipo de asuntos. «Se trata de una situación que hace falta mucha empatía, entender cómo es el círculo de la violencia, porque muchas veces las mujeres no quieren ir al juzgado a ratificar la denuncia, no quieren solicitar esa orden de protección que han pedido el día anterior. Moverlas de sitio es muy negativo para ellas y para sus familias».

Medio rural

Esa dificultad para acudir al juzgado por parte de una víctima se suma, también, a que el partido judicial abarca, sobre todo, el medio rural. «Hay violencia que existe y hay mucha mujer aislada. No iría hasta Gijón», señaló García Tamargo.

El decano quiso compartir la preocupación del colegio con el alcalde sierense. «Estamos en desacuerdo con esa decisión de eliminar ese servicio en el juzgado de La Pola. Pero, al menos, a ver si conseguimos depender de Oviedo en lugar de Gijón, que sería más cómodo para las víctimas», apuntó el regidor. González-Busto quiere abordar con todos los alcaldes implicados del partido judicial los efectos que entienden son negativos de esta comarcalización de los juzgados.

Fueron los funcionarios de la Administración de Justicia los primeros en mantener una reunión con el alcalde y alertarle del cierre de la unidad judicial de violencia de género. Estos trabajadores también protestaron el pasado día 11.