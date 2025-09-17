La manzana asturiana coge protagonismo en Agrosiero

Agrosiero, el gran escaparate del medio rural del concejo de Siero, contará con una programación especial para destacar la manzana asturiana y la ... sidra este fin de semana, el sábado 20 y domingo 21.

Junto con la colaboración del Ayuntamiento, el Club Sierense de Amigos de la Manzana celebrará el noveno Concurso de Sidra Casera de Siero, «una de las citas sidreras más relevantes de la región», destacó la organización durante la presentación con la edil de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti.

Se desarrollará en una carpa anexa a la plaza cubierta de La Pola, una de las sedes del certamen rural, donde habrá una degustación popular de todas las sidras participantes de 12 a 21 horas durante todo el fin de semana.

Este año incorpora algunas novedades para los visitantes, como los primeros Concursos de Sidra de Hielo Casera, tanto del concejo como de Asturias. A ello se suma la exposición de manzanas, que contará con más de 120 variedades, la mayoría de ellas acogidas bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP).

Para las familias y los más pequeños se ha organizado también una demostración de mallado el sábado a las 13.30 horas.

En cuanto al concurso de sidra casera, la final y entrega de premios se hará el domingo a partir de las 17 horas.

La edil quiso poner en valor el esfuerzo del club, que «trabaja todo el año para defender y difundir la cultura de la manzana, base de la cultura sidrera», además de su papel en Agrosiero, «donde siempre han estado presentes».

76 ganaderías

El certamen contará con otra sede en el Mercado de Ganados, donde estará el tradicional concurso vacuno de raza asturiana de los valles, en sus aptitudes normal y doble grupa, así como de asturiana de la montaña, con 76 ganaderías inscritas. Mientras tanto, en la plaza cubierta se contará con 57 expositores.