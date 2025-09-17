El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La edil Ana Nosti y miembros del Club Sierense de Amigos de la Manzana. E. C.

La manzana asturiana coge protagonismo en Agrosiero

El certamen de La Pola contará con concursos de sidra casera, mallado y exposición de variedades este fin de semana

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Pola de Siero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:03

Agrosiero, el gran escaparate del medio rural del concejo de Siero, contará con una programación especial para destacar la manzana asturiana y la ... sidra este fin de semana, el sábado 20 y domingo 21.

