El PP califica de «grave» el recurso que paraliza la nueva zona azul de Siero

El Partido Popular de Siero se muestra más que crítico con la implantación de la nueva zona azul en el concejo; y, por ... ese motivo, a su portavoz no le extraña que una empresa haya recurrido las bases y paralizado el proceso de contratación del servicio para su control. Juan Luis Berros asegura que con los actuales pliegos «no se cumple el objetivo de favorecer la rotación de vehículos, porque hay casi un millar de plazas reguladas». Destaca también el desequilibrio que hay entre las poblaciones de Lugones y La Pola. «La primera tiene más población, pero menos plazas de pago, lo que es una discriminación, el alcalde –el socialista Ángel García, 'Cepi'– busca beneficiar a la localidad donde obtiene más rédito electoral». Para el popular se trata de un hecho «grave» que una empresa haya tenido recurrir las bases ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

El alcalde ya dijo que este tipo de recursos son habituales en las licitaciones. «Sí, pero no en el caso de la zona azul, puedo decir que se trata de algo inédito en el municipio», afirmó Berros. «No hay que ser un experto para asumir que las bases no son técnicamente correctas o no son económicamente viables tal y como están planteadas».

El contrato para la concesión de servicios de estacionamiento regulado en el concejo, por un periodo de cinco años, está valorado en casi cuatro millones de euros. El alcalde ya indicó que la consecuencia directa es clara, ya que se desconoce cuándo se podría implantar el nuevo sistema que plantea varias novedades respecto al actual modelo de la zona azul. El citado tribunal podría desestimar el recurso de la empresa para seguir con la actual licitación o, en caso de admitirlo, tener que modificar las bases para volver a iniciar otro proceso de contratación.

Para el popular sería un buen momento para cambiar las bases. «El actual contrato no contempla beneficio alguno para los vecinos de Siero; sería un buen momento para incorporarlos porque la ordenanza fiscal sí que prevé exenciones y bonificaciones que no se incluyen».

En el documento de la licitación paralizada se detalla que la empresa que asuma la gestión de la zona azul dispondrá de la regulación y del cobro por estacionamiento en un total de 973 plazas: 253 plazas en Lugones y 405 en La Pola.

Se incluyen las nuevas 151 del aparcamiento disuasorio de la calle Santa Isabel de Lugones y las 164 de la nueva superficie habilitada en el extremo de la calle Florencio Rodríguez, cerca ya de las piscinas de La Pola. También, como novedad, se incluye la zona junto al centro de salud poleso.