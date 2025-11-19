El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Señal y máquina de la zona azul en pleno centro urbano de La Pola. A. F. G.
Un contrato de casi 4 millones de euros

El PP califica de «grave» el recurso que paraliza la nueva zona azul de Siero

El edil Juan Luis Berros reclama cambios en las bases para introducir beneficios para los vecinos del concejo

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

El Partido Popular de Siero se muestra más que crítico con la implantación de la nueva zona azul en el concejo; y, por ... ese motivo, a su portavoz no le extraña que una empresa haya recurrido las bases y paralizado el proceso de contratación del servicio para su control. Juan Luis Berros asegura que con los actuales pliegos «no se cumple el objetivo de favorecer la rotación de vehículos, porque hay casi un millar de plazas reguladas». Destaca también el desequilibrio que hay entre las poblaciones de Lugones y La Pola. «La primera tiene más población, pero menos plazas de pago, lo que es una discriminación, el alcalde –el socialista Ángel García, 'Cepi'– busca beneficiar a la localidad donde obtiene más rédito electoral». Para el popular se trata de un hecho «grave» que una empresa haya tenido recurrir las bases ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

