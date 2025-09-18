El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del híper de Costco proyectado en pleno corazón del macropolígono de Bobes, en Siero. E. C.

Siero despliega una batería de argumentos en defensa de la implantación de Costco en Asturias

Una Junta de Gobierno Local extraordinaria aprueba un informe en el que se señala que el plan de un nuevo híper es proyecto estratégico

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:18

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) despliega todos sus recursos administrativos en defensa de la implantación de la multinacional de los híper Costco ... en Asturias, en el macropolígono de Bobes. Una Junta de Gobierno Local extraordinaria –celebrada a las 8.30 horas de este jueves– aprobó el informe favorable a la declaración de esta propuesta como Proyecto de Interés Regional (Pier), como contestación a la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, Sekuens. Esta entidad abrió el periodo de información pública y la recogida de alegaciones hasta el 16 de octubre, antes de que el Principado adopte una resolución final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  5. 5 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  9. 9 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  10. 10 Encuentran sin vida al montañero perdido en el pico Gilbo de Riaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siero despliega una batería de argumentos en defensa de la implantación de Costco en Asturias

Siero despliega una batería de argumentos en defensa de la implantación de Costco en Asturias