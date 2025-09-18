Siero despliega una batería de argumentos en defensa de la implantación de Costco en Asturias

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) despliega todos sus recursos administrativos en defensa de la implantación de la multinacional de los híper Costco ... en Asturias, en el macropolígono de Bobes. Una Junta de Gobierno Local extraordinaria –celebrada a las 8.30 horas de este jueves– aprobó el informe favorable a la declaración de esta propuesta como Proyecto de Interés Regional (Pier), como contestación a la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, Sekuens. Esta entidad abrió el periodo de información pública y la recogida de alegaciones hasta el 16 de octubre, antes de que el Principado adopte una resolución final.

El alcalde del concejo, Ángel García, 'Cepi', recordó que Sekuens ya pidió que desde el Ayuntamiento se informara de todo lo que sea competencia municipal sobre la solicitud de Costco para lograr esa declaración. «La respuesta tiene dos partes: por un lado, informamos de los aspectos de ámbito municipal y, por otro, mostramos nuestra conformidad y apoyo a que la implantación de esta empresa sea declarada Pier».

De este modo, el regidor indicó que, en cuanto al informe, «manifestamos que estamos a favor de la declaración como proyecto de interés estratégico en Siero. El único incumplimiento con la normativa actual afecta a las directrices comerciales, que limitan las salas de venta a 2.500 metros cuadrados, mientras que Costco plantea 15.000». En el documento remitido a la agencia regional se indica, también, que en Bobes el desarrollo urbanístico se hizo mediante un plan parcial de ámbito supramunicipal llevado a cabo por el Principado, y por esa limitación de las directrices comerciales ahora no se puede implantar el proyecto. «En el resto de aspectos no hay ningún problema: la parcela cuenta con todos los servicios municipales necesarios». Se recuerda a Sekuens que el urbanismo «es competencia municipal y nuestra obligación es informar de lo que se puede o no hacer en el territorio».

El equipo de gobierno local muestra un interés máximo para favorecer la inversión de esta compañía; se prevé que gaste entre 45 y 50 millones de euros en la construcción del establecimiento y en la adquisición de la parcela. Se destaca, como elemento principal, la creación de empleo directo, hasta 260 puestos en tres años, con salarios entre un 30 y un 50% más altos que en otras empresas del sector, tal y como ya informó la empresa; los indirectos podrían llegar al millar.

Costco plantea construir un establecimiento con gasolinera de 16 surtidores y un aparcamiento con capacidad para más de 820 plazas. La multinacional defiende que con su implantación hay una generación o ampliación de valor añadido y mejora de la competitividad.