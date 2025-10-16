El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias, Fernando Clavijo; la presidenta Sara Menéndez, y la exgerente, Carmen Moreno J. M. Pardo

La Unión de Comerciantes de Asturias acusa a las administraciones de «forzar la ley» para implantar Costco en Siero

Presentan sus alegaciones en base a que «aprobarlo es incumplir dos leyes del Principado», las directrices de establecimientos comerciales y las de proyectos estratégicos

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Siero

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:58

La Unión de Comerciantes del Principado ha presentado sus alegaciones en contra de la implantación de la multinacional Costco en Siero. El punto ... central de ellas, se basa en que «tal y como está planteado, de aprobarlo, supone incumplir dos leyes del Principado»: la de interés estratégico y las directrices de establecimientos comerciales de la región. En base a ello, la presidenta de la entidad, Sara Menéndez, acusó a las administraciones que «desde el primer día apoyaron la llegada» del híper y añadió que «no es legítimo forzar la ley o construir un escenario a medida» para que se asiente en Asturias.

