La Unión de Comerciantes de Asturias acusa a las administraciones de «forzar la ley» para implantar Costco en Siero

La Unión de Comerciantes del Principado ha presentado sus alegaciones en contra de la implantación de la multinacional Costco en Siero. El punto ... central de ellas, se basa en que «tal y como está planteado, de aprobarlo, supone incumplir dos leyes del Principado»: la de interés estratégico y las directrices de establecimientos comerciales de la región. En base a ello, la presidenta de la entidad, Sara Menéndez, acusó a las administraciones que «desde el primer día apoyaron la llegada» del híper y añadió que «no es legítimo forzar la ley o construir un escenario a medida» para que se asiente en Asturias.

Las argumentaciones presentadas siguen la misma línea que ya se ha dicho anteriormente en cuanto a su efecto en la economía asturiana. La máxima responsable de la entidad, en compañía del gerente actual, Fernando Clavijo, y la anterior, Carmen Moreno, lo resumió en que «no acreditan los requisitos exigidos» en cuanto a innovación real, transformación ecológica, cualificación, cohesión territorial, etc...

«La ley no se interpreta dependiendo de quién sea el inversor» y Costco «no encaja en el planteamiento comercial» de la región, aludiendo también al documento aprobado por la Junta de Gobierno Local de Siero para apoyar la implantación del híper en el polígono de Bobes: «El propio Ayuntamiento reconoce que no se cumplen las directrices» tal y como está, puesto que la regulación actual limita las salas de venta a 2.500 metros cuadrados, mientras que Costco plantea 15.000.

Moreno desarrolló varios puntos puntos que, según la entidad, «atentan contra el modelo comercial asturiano», como por ejemplo, no hay suficiente «desarrollo formativo para los trabajadores» y «confunden cumplir la normativa medioambiental con ser sostenible».

La empresa defendió en su informe que invertirá cerca de 50 millones de euros y que creará 260 puestos de trabajo directos en un plazo de tres años, un dato con el cual difiere la Unión de Comerciantes en sus alegaciones, considerando que no es una cifra «suficiente» para cumplir el mínimo que pide la ley.

De todos modos, lo que más recrimina Moreno es que « la implantación en Bobes no encaja en la legislación, por eso piden la declaración de interés estratégico, para poder saltarse las directrices sectoriales». El gerente de la entidad continuó con esta argumentación subrayando que «las reglas son las mismas para todos, sin excepciones y sin atajos». En la Unión de Comerciantes, añadió, «no tenemos ningún problema con la llegada de Costco ni con la llegada de ninguna otra empresa, lo que sí pedimos es igualdad para todos».

El plazo para presentar alegaciones termina este jueves, un minuto antes de la medianoche, a partir de entonces la agencia Sekuens, explicó Moreno, «tiene un periodo de alrededor de un mes para emitir un informe» que dictamine si es o no estratégico, «En el caso de que lo sea, irá a la Consejería de Ciencia y entonces deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno», todo el proceso, pronosticó, «no irá más allá de tres meses».