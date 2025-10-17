Más de 6.500 euros de recaudación en los actos solidarios del Festival de la Manzana

La solidaridad de Villaviciosa ha caracterizado la edición de este año del Festival de la Manzana del concejo. Tras hacer un recuento, ... los actos que se organizaron para recaudar donativos han sumado más de 6.500 euros, cifra que se celebra desde el Ayuntamiento.

El alcalde, Alejandro Vega, destacó que la inclusión de actividades de este tipo se hizo hace tres ediciones y, desde entonces, han sido un «éxito» entre la ciudadanía.

Por eso, para celebrar los 65 años de esta edición, el Ayuntamiento incorporó no solo una colaboración con entidades ciudadanas solidarias, sino tres: Cáritas Arciprestal de Villaviciosa, la Asociación de Personas con Discapacidad Raitana y la Asociación Española contra el Cáncer. Entre ellas se repartió el dinero.

A Cáritas se le dio la recaudación obtenida por la compra de los vasos de sidra del Festival, financiados municipalmente. Con ellos se podía participar en la Copa de Sidra Solidaria, las degustaciones de las sidras naturales escogidas por Alimentos del Paraíso y DOP Sidra de Asturias. En total fueron 3.500 euros, y la entidad los destinará a la ayuda humanitaria en Gaza.

Raitana se quedó con el dinero obtenido con el Tren de la Manzana, el tren turístico financiado por el Ayuntamiento con la colaboración del Principado, a través de Alimentos del Paraíso. El tren recorrió varias pumaradas y llagares, además de las iglesias románicas y los entornos monumentales de la localidad. La asociación se llevó 734 euros.

La recaudación para la lucha contra el cáncer es de 2.307,80 euros. Es el dinero obtenido de las inscripciones y dorsal 0 (donativos) en la cuarta Carrera Popular Solidaria Entremanzanas, que se celebró el domingo 12, entre La Barquerina y El Ancho de La Villa. Fue un acto deportivo que contó con la colaboración de la Asociación de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi), el Club de Atletismo El Gaitero-Villaviciosa y las empresas sidreras del Grupo El Gaitero, Mayador y Cortina.

El regidor de Villaviciosa agradeció la «colaboración de los voluntarios» de las tres asociaciones, los cuales «hacen una labor impagable», además de todas las personas que participaron. Por su parte, subrayó, el Ayuntamiento seguirá colaborando, en próximas ediciones, con ellos, en cualquier causa o iniciativa como esta, «para que puedan lograr recursos».