La cultura sidrera en Villaviciosa «crea escuela» para la investigación

El peso y la influencia de la cultura sidrera ha crecido de manera exponencial y Luis Benito García, impulsor de la candidatura a ... la Unesco, ha sido testigo de ello en primera fila. La mayor prueba se basa en el interés investigador y el hecho de que Villaviciosa se encuentra en el centro de todo ello, algo que se materializó en un nuevo libro.

El catedrático presentó este jueves la obra, encargada por el Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo, titulada 'Historia de la cultura sidrera de Villaviciosa y del Festival de la Manzana'.

Se trata de una «síntesis científica de todo lo escrito hasta ahora pero sin dejar de ser una lectura amena» que sirve para entender la historia local maliaya y la gran influencia del certamen sidrero que esta semana cumple 75 años, dijo al público. Por no hablar, claro está, de la cultura sidrera que «crea escuela aquí en Villaviciosa», destacó.

Para ello señaló la colaboración de los cuatro investigadores que escribieron los anexos que completan el libro: Carlos Otero, Zeynep Sezin, Óscar Vigón y Lua Woodward.

En los últimos 25 años, continuó, el interés de la cultura sidrera ha aumentado, su trabajo y el nombramiento como patrimonio de la Unesco es prueba de ello. Es un panorama alentador de cara al futuro, subrayó, pues «aún queda por mucho por investigar» de este tema. De hecho, «ya sólo con hablar de Villaviciosa se podría escribir una enciclopedia entera».

García volverá a dirigirse al público como pregonero este viernes a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento.

Por otro lado, en la presentación del libro se tuvo un minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido Gabriel González Tuya, cantante de tonada e icono maliayo, muy involucrado en el panorama cultural de la localidad.