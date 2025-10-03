Villaviciosa, «impulsora y esencia» de la cultura sidrera asturiana

Entre las muchas actividades que conforman el programa del Festival de la Manzana de Villaviciosa, el protagonismo de la cultura sidrera estará ... muy presente en muchas de ellas, siendo el eje principal de esta edición.

En honor a los 65 años de este certamen bienal, el profesor Luis Benito García, uno de los impulsores de la candidatura de la cultura sidrera como patrimonio de la Unesco, dará el pregón de apertura el viernes 10, a las 19 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

Un día antes, presentará su nueva obra, un proyecto conjunto entre el Consistorio y la Universidad de Oviedo que lleva por título 'Historia de la cultura sidrera de Villaviciosa y del festival de la manzana'. Un trabajo apurado que se «escribió y editó precisamente para poder enseñarlo al público durante el festival», explicó el autor.

Se encuentra inmerso en los preparativos para su pregón, aunque tiene claras las ideas básicas que centrará su escrito: «Hablar de Villaviciosa como núcleo esencial de la cultura de la manzana y la sidra en Asturias, una impulsora«.

Serán las líneas generales que, precisamente, saldrán de su trabajo de investigación para el libro, a modo de resumen para el público maliayo. Esta nueva obra, destacó, no habría sido posible sin la colaboración de otros cuatro investigadores que trabajan con él: Carlos Otero, Lúa Woodward, Sezin Uckuyu y Oscar Vigón. Fueron ellos, dijo, «los que escribieron los anexos monográficos» que enriquecen el libro.

Aunque ya había «mucho trabajo previo» –lleva 25 años investigando la sidra–, era necesario «contextualizarlo todo y sintetizarlo, es decir, que a alguien que le interesa lo lea en Wisconsin y lo entienda», explicó.

Fue un trabajo duro y, en resumidas cuentas, «un verano movidito», bromeó el profesor, pero lo consiguieron, plasmado en 300 páginas. En resumidas cuentas, «era muy fácil destacar los temas tratándose de la sidra, la manzana y Villaviciosa», dado que «históricamente el concejo es el mayor productor de ambas«, sede del Serida y un gran desarrollo »de todo el sector hostelero en torno a esta área, despegó el turismo en Asturias gracias a ello«.

Sin contar, claro está, «que fue en Villaviciosa donde se creó el primer gran evento institucional de la cultura sidrera, el Festival de la Manzana», que dio peso a la candidatura para la Unesco.

Este trabajo –que además de en físico se podrá acceder a él digitalmente– conforma un punto de partida para «todo lo que queda por hacer» en torno a la cultura sidrera.

No sólo se espera despertar el interés de quienes estén presentes el jueves 9, a las 19 horas, en el teatro Riera, sino sentar las bases para una «investigación más profunda de la Edad Moderna e incluso la medieval». Hacen falta antropólogos, etnógrafos, historiadores del arte «e incluso arqueólogos», aún «queda mucho por contar» de la cultura sidrera.