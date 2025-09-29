El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
El edificio que alberga la piscina municipal de Villaviciosa está vallado en su perímetro y cerrado por obras. P. G.

Villaviciosa prevé reactivar la reforma de la piscina municipal antes de enero

El modificado del proyecto de obra, paralizado en julio por problemas en la estructura, entra en trámite municipal

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:43

Nuevos aires para la obra de la piscina municipal de Villaviciosa, paralizada desde hace meses debido a problemas en su estructura. El modificado del ... proyecto ha entrado en trámite municipal y, de cumplirse todos los pasos necesarios, se prevé «reactivar los trabajos» antes de que finalice el año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  2. 2 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  3. 3

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  4. 4 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  5. 5 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  6. 6 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  7. 7 El fotoperiodismo asturiano pierde a una de sus pioneras: adiós a Purificación Citoula
  8. 8 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  9. 9

    Sporting de Gijón 3-4 Albacete | El equipo rojiblanco pierde la cabeza
  10. 10 Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo alemán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Villaviciosa prevé reactivar la reforma de la piscina municipal antes de enero

Villaviciosa prevé reactivar la reforma de la piscina municipal antes de enero