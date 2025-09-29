Villaviciosa prevé reactivar la reforma de la piscina municipal antes de enero

Nuevos aires para la obra de la piscina municipal de Villaviciosa, paralizada desde hace meses debido a problemas en su estructura. El modificado del ... proyecto ha entrado en trámite municipal y, de cumplirse todos los pasos necesarios, se prevé «reactivar los trabajos» antes de que finalice el año.

En este aspecto, el alcalde, Alejandro Vega, recomienda «prudencia» en los primeros avances para desatascar el proyecto más ambicioso del Ayuntamiento, pues hace sólo unos días que se ha entregado la modificación. Aún falta, advirtió, «la comisión informativa y que sea aprobado por junta de gobierno», con las declaraciones no sólo del arquitecto, sino también de la intervención municipal. Aun así, en el Consistorio maliayo son optimistas en cuanto a la «burocracia» que rodea el asunto y confían en que los trabajos se reanuden antes de que empiece 2026.

La paralización fue un mazazo para el equipo de gobierno (PSOE), pues se trataba del mayor proyecto de obra del Ayuntamiento, con un presupuesto de tres millones en el que también había financiación europea (se ha tenido que pedir una prórroga para intentar no perder los fondos). La renovación de la piscina busca reparar el deterioro del edificio y los múltiples problemas que, tal y como se ha señalado en varias ocasiones, «aparecieron casi desde su inauguración» en el 2000. Finalmente, en marzo de este año se comenzó a trabajar en él, aunque poco después aparecieron los primeros escollos.

En una sesión plenaria de mayo, el propio alcalde advirtió que había problemas y que el sobrecoste para arreglarlo estaba en el aire. Poco después, gracias al informe emitido por el director facultativo y adjudicatario del proyecto, el arquitecto Norberto Tellado, se supo que «con el avance de las demoliciones» se fueron observando diferentes «patologías ocultas», derivadas de una «pésima construcción y un mal mantenimiento«.

Se empezó a hablar de paralización y, finalmente, en julio se acordó la suspensión temporal de los trabajos, modificar el proyecto y financiar los nuevos problemas detectados.

La decisión de todos los partidos de la Corporación local –PSOE, PP y la edil no adscrita– fue unánime tras la comisión informativa en la que tanto el arquitecto municipal como el redactor del proyecto explicaron la grave situación.

Por entonces, Vega subrayó que sería necesario «añadir financiación» para sufragar estos fallos de construcción y que supondrá un incremento de «más del 20% de lo presupuestado».