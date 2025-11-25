Las voces del pasado de Villaviciosa llenan el Archivu Oral con «nuevas historias»

«A raíz de una historia salen otras nuevas, lo importante es conservarlas todas y que no se pierdan sus voces». El Archivu de la Historial Oral ... de Villaviciosa cumple un año más sumando informantes y relatos de lo que fue el día a día de sus ciudadanos más longevos. A las puertas de terminar el año, la historiadora del arte y responsable del proyecto, Rebeca Meana, dará una conferencia hoy para repasar el trabajo hecho y «terminar de convencer» a los más indecisos, con la previsión de «contar con más de 40 informantes» en 2026.

Actualmente, con su treintena de participantes, el canal de la Fundación Cardín va creciendo en relatos. Las últimas incorporaciones han sido las que hablaban de «las antiguas capiellines, aquellos 'santos de sobremesa' que rondaban por las casas de las parroquias o las comuniones de las Flores, en Tazones», historias que, subraya Meana, «van sumando», además de que las fotografías históricas del Fondo Mínfer –otro proyecto de la fundación– han ayudado a encontrar más.

Desde que el proyecto comenzó hace cinco años –en abril se celebró el aniversario– el mayor cambio lo ha notado en que «van perdiendo el miedo a hablar, son gente mayor que les preocupa el 'qué dirán', o simplemente piensan 'quién va a querer oírme'».

Contra eso es con lo que lucha cada día, recalcando que «todo cuenta, nunca hay suficientes informantes». Además, «es muy bonito pensar que quedan para el futuro», para que «sus nietos o bisnietos puedan oírles cuando ya no estén».

Ampliar Rebeca Meana recogiendo las declaraciones de uno de los informantes. E. C.

Muchas de estas historias han salido de los talleres de Filando Alcordances, donde principalmente hablan mujeres, la última incorporación fue una vecina de Valdebárcena de 101 años. «A través de ellas se ha creado una sororidad y se han dado cuenta de que no están solas», subraya. Precisamente, son las que más destacan en sus relatos, «las que han vivido los cambios más grandes, porque el peso de la casa, de cuidar a los niños, era suyo», vivieron el feminismo en primera fila.

De todos modos, en la fundación sigue sorprendiendo «la poca importancia que le dan a lo vivido», no sólo las penurias que atravesaron, «es una generación más dura que la nuestra», sino los hechos históricos que han ido marcando Asturias.

«Algunos vivieron la llegada de la electricidad a sus casas», recalca, además de otros acontecimientos «como tener coche o sacarse el carnet de conducir»; cosas, dice, «que para nosotros son normales», pero para ellos fue toda una revolución. Y sin embargo, añade, «hablan como si nada de bajar por el monte en invierno, montados en burro durante dos horas, para ir al colegio; como quien baja ahora a la calle a por pan».

Por eso esas vivencias, tan diferentes a la realidad moderna en Asturias, «deben conservarse» y formar parte de Villaviciosa.

La conferencia, programada en la sede de la fundación para este miércoles 26, a las 17.30 horas, hablará de ello y, con suerte, «será un reclamo».