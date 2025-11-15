Más de 316.000 asturianos vivirán solos en 2030

«Somos una comunidad que cuida y acompaña. Juntos podemos construir una Asturias más conectada». Esa es la filosofía que impregna la Estrategia contra la Soledad no Deseada ... que ha puesto en marcha el Principado. Serán 16 los millones que ya desde el año pasado, y hasta el fin de la legislatura, en 2027, se dedicarán a programas en los 78 municipios de la región para llegar a quien está solo y no quiere estarlo. Porque la soledad, en sí, no tienen nada que ver con la que lleva de apellido 'no deseada'.

Una situación, la de estar solo sin quererlo, que preocupa mucho a los países del primer mundo por los problemas que de ella se derivan. Y no son pocos. El sistema de salud lleva tiempo advirtiendo de que, como consecuencia de esa sensación de abandono, están apareciendo muchos casos de problemas cardíacos, hipertensión, debilidad del sistema inmunológico y obesidad. Y no solo el cuerpo sufre, también lo hace la mente, con casos de depresión, ansiedad y su consecuencia más dura: los sentimientos autolíticos.

Por ese motivo, el Principado ha sido pionero en poner en marcha un conjunto de medidas para conocer la realidad del problema en la región y ponerle soluciones. De los primeros análisis, ya han salido sorpresas. Si la soledad deseada tiene como fotofija la de un hombre anciano, la realidad habla de que sí, los mayores sufren esa sensación, pero más las mujeres. Y las cuidadoras. Y, por supuesto, los jóvenes también están afectados por un mal que siempre existió, pero que ahora se ha disparado.

Las cifras nacionales hablan de que un 20% de los españoles están solos sin querer estarlo, que ese sentimiento está más presente en las mujeres, en un 21,8% y que el 34,6% de los jóvenes entre 18 y 24 años también sufren de abandono emocional. Pero Asturias está muy por encima.

El 48% de los mayores asturianos viven en soledad

Que el Principado es la comunidad con mayor número de hogares unipersonales lleva el Instituto Nacional de Estadística (INE) probándolo en cada uno de sus informes anuales. Pero la Estrategia contra la Soledad no Deseada ha desvelado que no solo lo es, sino que lo seguirá siendo.

De acuerdo al informe elaborado por Íñigo José Asensio, responsable del Observatorio Asturiano de Servicios Sociales, el año pasado eran 153.000 los hogares unipersonales en Asturias. Dicho de otra manera, eran 153.000 las personas que viven solas. De esa cifra total, indica que el 48% ya cumplió los 65 años, hasta el punto de que una de cada cuatro asturianos de ese grupo de edad declara «sentirse sola de forma frecuente». Y dice más.

Que en esa radiografía, salen más las mujeres que los hombres, ya que el 43,5% de las que superan los 65 años están solas. Y que Asturias seguirá liderando en envejecimiento y soledad no solo en España, sino también en Europa.

Así, indica el informe que, este año, el grupo de más de 65 años en Europa supone el 21,5% de la población; en España, el 20,5%; mientras que en Asturias se llega al 26,5%. ¿Qué ocurrirá en cinco años? Pues en 2030, en Europa los mayores de 65 años serán el 22,7% del censo; tasa que en España se reduce al 21,8%; y en Asturias, sin embargo, se dispara: el 27,8% de la población asturiana superará la edad de jubilación en cinco años.

Una tasa de envejecimiento que se agudiza en el caso de los octogenarios. Este año, en Europa un 6% de la población ha cumplido los 80. En España, un 6,5%, una media que el Principado supera por mucho: el 7,8% de los residentes en Asturias superan los 80 años. ¿Y dentro de cinco años? El incremento en Europa y España es suave, llegando al 6,4 y 6,8%, respectivamente, frente al tirón asturiano: un 8,3%.

Como crecerá en la región el número de hogares unipersonales. Si ahora suponen el 31% del total, en un lustro se llegará al 32%. Serán en ese momento cuando más de 316.000 asturianos vivirán sin más compañía que ellos mismos y sus recuerdos. La clave está en que la soledad sea buscada en lugar de la única opción vital.