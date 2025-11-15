El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una mujer lee en soledad en un centro sociosanitario. Jose Mari López

Más de 316.000 asturianos vivirán solos en 2030

El Principado arranca su Estrategia contra la Soledad no Deseada con el foco puesto en los mayores de 65 años, los jóvenes y las mujeres cuidadoras

Chelo Tuya

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

«Somos una comunidad que cuida y acompaña. Juntos podemos construir una Asturias más conectada». Esa es la filosofía que impregna la Estrategia contra la Soledad no Deseada ... que ha puesto en marcha el Principado. Serán 16 los millones que ya desde el año pasado, y hasta el fin de la legislatura, en 2027, se dedicarán a programas en los 78 municipios de la región para llegar a quien está solo y no quiere estarlo. Porque la soledad, en sí, no tienen nada que ver con la que lleva de apellido 'no deseada'.

