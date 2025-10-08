El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ministra de Sanidad, presentando el último informe sobre interrupciones del embarazo en España. Efe

Salud publica las instrucciones para la objeción de conciencia en los abortos tras el requerimiento de Pedro Sánchez

A falta del obligatorio registro autonómico, que el presidente del Gobierno exigía este lunes por escrito y que actualmente se está tramitando, la Consejería ha aprobado unas indicaciones «de carácter transitorio y meramente organizativo». Están dirigidos a ginecólogos, anestesistas, enfermeras y matronas.

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:27

Ni 48 horas ha tardado el Principado en poner en práctica el requerimiento que recibía el pasado lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ... que se crease con la mayor celeridad posible el registro de sanitarios objetores de conciencia en la práctica de abortos. Las instrucciones para la gestión de dicho registro, que es obligatorio por ley, salían publicadas esta misma mañana en el BOPA.

