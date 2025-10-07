El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de los datos de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España en 2024, a principios de este mes. EFE/ Borja Sánchez-Trillo

Solo el 3% de los abortos practicados en Asturias se realizan en la sanidad pública

Un informe del Ministerio de Sanidad evidencia disparidad en la realización de abortos públicos: cuatro de cada cinco intervenciones en España se hacen en la privada

EP

Martes, 7 de octubre 2025, 15:13

Solo un día después de que se conociera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un requerimiento a Asturias, Madrid, Baleares y ... Aragón para que creen el registro de objetores al aborto —trámite obligatorio por ley—, el Ministerio de Sanidad ha dado a conocer el informe 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que refleja que solo el 3% de los abortos practicados en el Principado se realizan en centros públicos. Frente a este dato se encuentran Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%), Navarra (74,8%) y Cataluña (55,1%), las regiones con las cifras más altas.

