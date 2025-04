Adrián Barbón pide perdón por su comportamiento con el líder del PP en el último pleno

E. P. Viernes, 18 de abril 2025, 17:57 Comenta Compartir

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha pedido perdón este viernes por haber «reprendido» al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en el pleno de la Junta General del martes. «Pido disculpas, porque el martes reaccioné de una forma que no es habitual en mi», ha escrito en sus perfiles en redes sociales

En esa sesión plenaria, en la que Belarmina Díaz informó de que había dimitido de su cargo como como consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, los diputados del PP terminaron abandonando el parlamento. Fue después de que uno de los suyos, Agustín Cuervas-Mons, pidiese la palabra para protestar por la actitud de Barbón.

El presidente de la JGPA, Juan Cofiño, no le concedió la palabra y terminó expulsándo a Cuervas-Mons del hemiciclo tras apercibirlo tres veces. Sucedió en el pleno en el que se trató el accidente minero de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, en el que cinco operarios murieron y otros cuatro resultaron heridos.

Este viernes Adrián Barbón ha querido dar en redes sociales su versión de lo sucedido. «Es cierto que me dolió profundamente que después de dimitir Belarmina Díaz, tras rendir cuentas en el Parlamento, el líder de la derecha dijera a viva voz desde su escaño 'qué vergüenza, no tenéis vergüenza' de forma repetida. Y ahí fue cuando no estuve a la altura, al mirarle y reprenderle por no haberle cogido el teléfono a la entonces Consejera el 5 de abril, que le llamó, en su calidad de líder de la derecha, para explicarle lo que se estaba haciendo e investigando en el caso Blue Solving y no solo no le atendió la llamada, sino que tampoco respondió a sus mensajes para poder hablar», ha explicado Barbón.

El presidente asturiano reconoce que no actuó con las formas correctas y ha querido pedir perdón públicamente a los asturianos. «Cuando más unidos deberíamos de estar, dejando de lado los intereses partidistas, en el debate ni ha estado a la altura ni ha sido edificante», ha admitido.

Ha añadido que evitar la crispación y las tensiones en el debate político siempre ha sido una de sus preocupaciones. «Creo también que es necesario y oportuno que demostremos que estamos más unidos que nunca y que permitamos al Gobierno de Asturias afrontar la regeneración necesaria, mientras actúa la Justicia, la Comisión especial de Seguridad Minera y la Inspección de Servicios», ha escrito Barbón.