Adrián Barbón: «Me preocupa que Rajoy no explique lo que ocurrió con Montoro mientras él era presidente»

Volvió Adrián Barbón a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) que hasta el 17 de agosto se celebra en el gijonés recinto ... ferial Luis Adaro. Volvió a hacer un recorrido como presidente, aunque antes de serlo «ya venía a la Feria. Todo el mundo se sorprende cuando hablamos de aquí se reúnen más de 700.000 personas, pero yo les digo a los que no han venido aún, que vengan». De hecho, el próximo lunes, volverá él, a presidir la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno que, como él ha convertido en tradición, se celebrará en el pabellón del Principado en la Fidma.

En esta visita institucional, además de recorrer los pabellones y estands, hizo un recorrido por los temas de actualidad. La visita de Mariano Rajoy a los Cursos de la Granda de Avilés, el conflicto religioso en Jumilla, el aumento de población de Asturias y la financiación autonómica fueron algunos de los aspectos destacados.

Respecto a Rajoy, quien defendió la presunción de inocencia para Cristóbal Montoro, investigado por, presuntamente, haber redactado leyes a la carta para beneficiar a empresas energéticas, y recordó que «Camps ha sido juzgado diez veces y en todas las ocasiones ha salido inocente», Barbón mostró su preocupación. «Me preocupa cuando intentó defender a Montoro defendiendo la presunción de inocencia, que yo también defiendo, pero es que esto sucedió siendo él presidente del Gobierno, algo más nos tendría que decir». Explicó el presidente regional que «como jurista, claro que defiendo la presunción de inocencia, para mí es sagrada», pero cree que «cuando ha pasado esto bajo su mandato, quizá tiene algo más que decir que la presunción de inocencia».

No dejó el PP, puesto que también valoró lo ocurrido en Jumilla. La alcaldesa del PP ha prohibido una celebración religiosa islámica en un centro polideportivo. Mientras el PP defiende que se trata de una prohibición «para todos los eventos que no sean deportivos», Vox, de cuyo voto depende la Alcaldía, ha expresado su satisfacción por la prohibición de una religión que no es la católica. «Este arrastre que Vox está haciendo del PP hacia oposiciones ultra a mí me preocupa enormemente», señaló. Recordó Barbón que «hasta ha salido opinar hasta la propia Conferencia Episcopal. Los obispos han dicho que eso atenta contra las libertades fundamentales. Cada uno de nosotros podemos tener la fe que queramos o no tenerla». Por ese motivo, insistió en que «me parece una cosa lamentable, fuera de tono, de lugar, que demuestra que tenemos un PP, y es lo que me preocupa, completamente arrastrado por Vox hacia posiciones ultras».

«Yo cumplo los acuerdos que firmo»

Ante la propuesta del Partido Socialista Valenciano, que plantea una financiación singular para la Comunidad Valenciana, Barbón reiteró que «la posición de Asturias está más que clara. La posición de Asturias viene definida en el acuerdo ratificado por la Junta General, que solo recibió el voto contrario de Vox, y también por el Acuerdo de Santiago. Yo soy leal a los acuerdos que firmo y la declaración de Santiago es la posición que defenderá Asturias en materia de financiación autonómica». Una propuesta que pasa porque no sea el número de habitantes el medidor de la financiación, sino la edad de la población y su dispersión.

Antes de enfrentarse a casi cuatro horas de recorrido por la Feria, también aprovechó para aplaudir el nuevo incremento de población señalado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). «Cuando llegué a la Presidencia del Principado se nos decía que Asturias iba a bajar del millón de habitantes. Y hoy vemos que las encuestas de población vuelven a decir que crecemos». Considera él que mientras «las medidas de fomento a la natalidad aún tienen que dar resultado porque son a largo plazo», el padrón demuestra que «Asturias es una tierra de oportunidades que atrae a gente». Unos recién llegados que son tanto personas sin relación previa con Asturias, como «los descendientes de asturianos que hay repartidos por el mundo o aquellos asturianos que tuvieron que salir a trabajar fuera que puedan volver a su tierra».