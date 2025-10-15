El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una aeronave de Volotea en el aeropuerto de Asturias. Damián Arienza

«Asturias necesita garantizar las rutas aéreas con Londres, París, Roma y Bruselas»

La patronal de las agencias de viaje del Principado reclama al Gobierno regional nuevos contratos de promoción turística que incluyan «rutas como Berlín, Mánchester o Edimburgo»

Chelo Tuya

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:41

Comenta

No llegó a decir «como el comer», pero sí se le nota la intensidad. El presidente de Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias ( ... OTAVA), la entidad que aglutina a todas las empresas especializadas en servicios turísticos, se muestra rotundo: «Asturias necesita garantizar las rutas aéreas con Londres, París, Roma y Bruselas». Íñigo Fernández observa, como el resto del empresariado asturiano, con preocupación la evolución de la oferta de vuelos desde Asturias, así como el enfado de Ryanair con Aena al considerar elevadas las tasas que le cobra por operar.

