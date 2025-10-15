No llegó a decir «como el comer», pero sí se le nota la intensidad. El presidente de Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias ( ... OTAVA), la entidad que aglutina a todas las empresas especializadas en servicios turísticos, se muestra rotundo: «Asturias necesita garantizar las rutas aéreas con Londres, París, Roma y Bruselas». Íñigo Fernández observa, como el resto del empresariado asturiano, con preocupación la evolución de la oferta de vuelos desde Asturias, así como el enfado de Ryanair con Aena al considerar elevadas las tasas que le cobra por operar.

Un enfado que, tal y como adelantó EL COMERCIO, tuvo como primera medida anular antes del verano la única conexión que ofrecía sin apoyo económico público, la del aeropuerto británico de Stansted, y que ahora se traducirá en que dejen de volar desde la región en cuanto concluya el contrato de promoción turística que ahora financia las tres rutas que ofrece la aerolínea irlandesa desde el Principado: Roma, Bruselas y Düsseldorf. Aunque, en realidad, nunca operó esta última, sino que aterriza en Weeze, un aeropuerto que se encuentra a 90 kilómetros de la capital de Renania.

Para Fernández, la operativa de la 'low-cost' siempre ha sido complicada y, por ejemplo, no ha visto demasiada utilidad en la ruta con Weeze. Desde su implantación, en noviembre de 2022, hasta el pasado septiembre ha sido utilizada por 88.601 viajeros. Una cifra muy inferior a los 131.326 pasajes que la misma compañía y en el mismo periodo ha vendido en su ruta con Roma, o los 111.355 de la de Bruselas.

Un marcha, la anunciada por Ryanair, que era la crónica de un adiós anunciado, puesto que la aerolínea se caracteriza por abandonar las rutas en cuanto concluye la financiación pública que las sustenta. Y una marcha que también puede afectar a las de Londres, París y Ámsterdam que opera Vueling, también con ayuda pública del Principado, puesto que el convenio acaba al mismo tiempo: en marzo de 2026. Por el momento, Vueling dice que su interés es «centrarse en los vuelos domésticos».

La que ya ha avanzado su interés no solo en continuar con las conexiones internacionales que también opera desde Asturias con convenio de promoción turística, Milán, Lisboa y Venecia, sino también en hacerse con las que deje Ryanair es Volotea. La única aerolínea con sede social en Asturias y que tiene en el aeropuerto regional la primera base que abrió en España es, en estos momentos, la líder en destinos. Además de las tres rutas citadas, también conectará este invierno el Principado con Málaga, Sevilla, Granada, Alicante, Valencia, Tenerife sur, Gran canaria, Lanzarote, Barcelona y Madrid. Esta última es la gran apuesta de Volotea y la única novedad de la cartelera de invierno del aeropuerto asturiano. El 31 de octubre irrumpe en el corredor madrileño para competir con Iberia.

Cambiar Venecia por Nápoles

De las rutas aún en marcha, el presidente de OTAVA defiende la necesidad de continuar «con Ámsterdam, Lisboa y Milán», mientras que respecto a Venecia plantea «cambiar por Nápoles», dado el gran interés en viajar desde y hacia esa zona.

Conocedor de que el viceconsejero de Movilidad, Jorge García, tal y como han señalado tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, como el consejero de Movilidad, Alejandro Clavo, está preparando ya nuevos concursos de promoción turística para salvar las rutas que quedan en el aire tras el fin del convenio, el Íñigo Fernández plantea necesidades. «Sería muy interesante contar con una ruta directa con Berlín. En el Reino Unido, Mánchester o Liverpool también darían buen resultado. Al igual que Edimburgo».