El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Carlos Muñoz, Paloma Ucha
Vuelos

Volotea abre la puerta a operar desde Asturias las rutas que abandona Ryanair

«Algunas de las conexiones encajan con nuestra estrategia», señala el fundador de la compañía lider en destinos desde el Principado donde tiene su sede social

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:59

Comenta

El próximo mes de abril, cuando los aeropuertos del mundo estrenan la denominada cartelera de verano, la que está en vigor entre el último domingo ... de marzo y el último sábado de octubre, de la del aeropuerto de Asturias se caerán tres rutas internacionales. Las que opera Ryanair mediante concurso de promoción publicitaria y que unen al Principado con Roma, Bruselas y Düsseldorf, aunque, en realidad, el destino alemán es Weeze, a 90 kilómetros de la capital de la baja renania. Pero quizá no sea así.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  4. 4

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  5. 5 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  6. 6

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  7. 7 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  8. 8 Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético
  9. 9 Continúa la búsqueda en el Cabo Peñas, por tierra, mar y aire, de la mujer de 33 años desaparecida
  10. 10 El Boombastic se celebrará del 16 al 18 de julio en Llanera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Volotea abre la puerta a operar desde Asturias las rutas que abandona Ryanair

Volotea abre la puerta a operar desde Asturias las rutas que abandona Ryanair