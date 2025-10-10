Volotea abre la puerta a operar desde Asturias las rutas que abandona Ryanair
«Algunas de las conexiones encajan con nuestra estrategia», señala el fundador de la compañía lider en destinos desde el Principado donde tiene su sede social
Gijón
Viernes, 10 de octubre 2025, 11:59
El próximo mes de abril, cuando los aeropuertos del mundo estrenan la denominada cartelera de verano, la que está en vigor entre el último domingo ... de marzo y el último sábado de octubre, de la del aeropuerto de Asturias se caerán tres rutas internacionales. Las que opera Ryanair mediante concurso de promoción publicitaria y que unen al Principado con Roma, Bruselas y Düsseldorf, aunque, en realidad, el destino alemán es Weeze, a 90 kilómetros de la capital de la baja renania. Pero quizá no sea así.
Volotea abre la puerta a operar alguno de esos destinos. Así lo confirmó a EL COMERCIO el consejero delegado de la compañía, además de fundador, Carlos Muñoz. Según sus palabras «Asturias es la principal base de operaciones de Volotea en España y un mercado estratégico para la compañía». En esa línea, asegura que «algunas de las rutas que Ryanair abandona encajan en nuestra estrategia con la que seguir desarrollando la conectividad desde y hacia Asturias». Y da poco margen para desvelar la incógnita: «En las próximas semanas esperamos anunciar nuestro plan de rutas y operaciones para el año 2026 donde queremos seguir creciendo tanto en número de rutas como en asientos ofertados».
Y, si ayer Adrián Barbón anunciaba que el viceconsejero de movilidad, Jorge García, artífice de la multiplicación de rutas aéreas desde Asturias, hasta batir récord de destinos, «ya está trabajando en solventar esa carencia», Muñoz confirma que «mantenemos un contacto constante con las administraciones locales y nuestras relaciones cercanas nos permiten evaluar oportunidades adicionales con agilidad, aprovechando la flexibilidad que nos caracteriza como aerolínea». Tira el consejero delegado de la aerolínea, la única que tiene su sede social en la región, de encuestas propias «en Asturias 9 de cada 10 pasajeros recomiendan volar con Volotea». Pero también podía utilizar las estadísticas de Aena. De enero a agosto, el 36,6% de los 1.369.129 usuarios de la terminal asturiana lo hicieron en un vuelo de Volotea.
Sin miedo a Iberia ni a Renfe
Igualmente, podía ponerse la medalla de ser la aerolínea que más rutas ofrece desde el Principado. Tal y como adelantó EL COMERCIO, en la temporada de invierno, la que arranca el próximo 26 de octubre, Asturias tendrá veinte conexiones, de las que 12 son nacionales (Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Mallorca, Málaga, Sevilla, Granada, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife norte y sur) y ocho internacionales (Londres, París, Ámsterdam, Roma, Bruselas, Düsseldorf, Milán y Lisboa). De ese total, Volotea opera en exclusiva Alicante, Valencia, Málaga, Sevilla, Granada, Lanzarote, Tenerife sur, Milán y Lisboa. Y en competencia con otras Barcelona (también vuela Vueling), Gran Canaria (operada también por Binter) y Madrid.
Precisamente esta última, donde compite con Iberia, es la novedad de la cartelera invernal del aeropuerto de Asturias. Desde el próximo 31 de octubre, cada lunes, jueves, viernes y domingo Volotea sumará una frecuencia a las cuatro diarias que ofrece Iberia. Los horarios desde Asturias serán lunes y viernes, a las 7 horas, y viernes y domingos a las 15.10. Desde Madrid, los lunes la salida será a las 8.55, mientras que el resto de los días la partida será a las 17 horas.
Una oferta que ya ha servido para abaratar las tarifas de Iberia, especialmente las que afectan a los vuelos que permiten la escapada, tanto desde Asturias a Madrid como viceversa. Carlos Muñoz se mostró confiado en que «la ruta tendrá una excelente acogida por parte de los pasajeros y será todo un éxito». Pese a que nació como la compañía para unir las ciudades pequeñas y medianas, hace tiempo ya que abrió ruta desde Madrid. «Operamos dos rutas nacionales y ocho internacionales, y esta nueva conexión marcará un paso significativo al tratarse de su primer enlace directo con Asturias». Mira Muñoz también a la competencia ferroviaria, cuyos horarios y desajustes no ha restado pasajeros a la conexión aérea con Barajas. «La ruta se presenta como una alternativa complementaria al tren de alta velocidad, ampliando las opciones de movilidad para los viajeros al ofrecer más horarios y mayor flexibilidad».
La ruta con Madrid, así como la de Barcelona, es de las pocas que Volotea opera en Asturias sin ayuda económica del Gobierno regional. Tiene un convenio en vigor para vuelos todo el año a Andalucía (Málaga, Sevilla y Granada) y Levante (Alicante y Valencia), así como otro para las conexiones de Milán y Lisboa. Un tercer convenio sustenta la conexión con Venecia, aunque esta solo la ofrece durante la temporada estival.
El PP asturiano también culpa «al Gobierno sanchista» de la marcha de Ryanair de Asturias
El diputado del Partido Popular de Asturias, Pedro de Rueda, ha denunciado «la grave pérdida de conectividad internacional» que sufrirá el Principado tras el anuncio de Ryanair de abandonar todas sus rutas desde y hacia el Aeropuerto de Asturias a partir del verano de 2026. Como ya hizo en EL COMERCIO la eurodiputada del PP, Susana Solís, considera De Rueda que la decisión de la 'low-cost' «supondrá la supresión de conexiones internacionales estratégicas para el turismo, la economía y la proyección exterior de la comunidad». Entre las rutas afectadas se encuentran Roma, Düsseldorf y Bruselas, «destinos que han sido clave para atraer visitantes y conectar Asturias con importantes mercados europeos» y ahora, con la salida de Ryanair, «reducirá el número de destinos internacionales operativos desde Asturias a ocho, frente a los once de la pasada temporada».
El diputado popular considera «inaceptable» que el Gobierno de Adrián Barbón asista pasivamente a una decisión que compromete el futuro de la conectividad aérea asturiana. «Ningún aeropuerto regional puede permitirse el lujo de perder rutas claves sin alternativa. Asturias no puede pagar el precio de la falta de estrategia ante una situación que se venía venir», lamenta.
Desde el grupo parlamentario popular se exige al Ejecutivo autonómico «una actuación inmediata y coordinada con Aena y con las aerolíneas para garantizar la continuidad de las conexiones internacionales y proteger el papel del aeropuerto como motor turístico y económico de la región». El PP advierte que los pasajeros con vuelos de Ryanair desde o hacia Asturias tendrán que buscar alternativas a partir del verano de 2026, lo que incrementará los costes y los tiempos de desplazamiento para residentes, turistas y profesionales.
Además, el diputado popular recuerda que el vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín, ha reconocido que la compañía «decide quitar los aviones de un aeropuerto y ponerlos en otro, que por cierto lo suele poner en otros aeropuertos españoles», lo que pone de manifiesto dos cosas: «que al Gobierno 'sanchista' Asturias no le importa en absoluto y que falta una defensa institucional por parte del Gobierno asturiano frente a la reasignación de recursos hacia otras comunidades».
En su opinión, «Asturias necesita un Gobierno que defienda su conectividad con hechos, no con excusas. Si perdemos enlaces internacionales, perdemos no solo turismo, oportunidades de negocio y empleo sino también causamos un grave perjuicio a los asturianos residentes en el extranjero».
