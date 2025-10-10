Volotea abre la puerta a operar desde Asturias las rutas que abandona Ryanair

El próximo mes de abril, cuando los aeropuertos del mundo estrenan la denominada cartelera de verano, la que está en vigor entre el último domingo ... de marzo y el último sábado de octubre, de la del aeropuerto de Asturias se caerán tres rutas internacionales. Las que opera Ryanair mediante concurso de promoción publicitaria y que unen al Principado con Roma, Bruselas y Düsseldorf, aunque, en realidad, el destino alemán es Weeze, a 90 kilómetros de la capital de la baja renania. Pero quizá no sea así.

Volotea abre la puerta a operar alguno de esos destinos. Así lo confirmó a EL COMERCIO el consejero delegado de la compañía, además de fundador, Carlos Muñoz. Según sus palabras «Asturias es la principal base de operaciones de Volotea en España y un mercado estratégico para la compañía». En esa línea, asegura que «algunas de las rutas que Ryanair abandona encajan en nuestra estrategia con la que seguir desarrollando la conectividad desde y hacia Asturias». Y da poco margen para desvelar la incógnita: «En las próximas semanas esperamos anunciar nuestro plan de rutas y operaciones para el año 2026 donde queremos seguir creciendo tanto en número de rutas como en asientos ofertados».

Y, si ayer Adrián Barbón anunciaba que el viceconsejero de movilidad, Jorge García, artífice de la multiplicación de rutas aéreas desde Asturias, hasta batir récord de destinos, «ya está trabajando en solventar esa carencia», Muñoz confirma que «mantenemos un contacto constante con las administraciones locales y nuestras relaciones cercanas nos permiten evaluar oportunidades adicionales con agilidad, aprovechando la flexibilidad que nos caracteriza como aerolínea». Tira el consejero delegado de la aerolínea, la única que tiene su sede social en la región, de encuestas propias «en Asturias 9 de cada 10 pasajeros recomiendan volar con Volotea». Pero también podía utilizar las estadísticas de Aena. De enero a agosto, el 36,6% de los 1.369.129 usuarios de la terminal asturiana lo hicieron en un vuelo de Volotea.

Sin miedo a Iberia ni a Renfe

Igualmente, podía ponerse la medalla de ser la aerolínea que más rutas ofrece desde el Principado. Tal y como adelantó EL COMERCIO, en la temporada de invierno, la que arranca el próximo 26 de octubre, Asturias tendrá veinte conexiones, de las que 12 son nacionales (Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Mallorca, Málaga, Sevilla, Granada, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife norte y sur) y ocho internacionales (Londres, París, Ámsterdam, Roma, Bruselas, Düsseldorf, Milán y Lisboa). De ese total, Volotea opera en exclusiva Alicante, Valencia, Málaga, Sevilla, Granada, Lanzarote, Tenerife sur, Milán y Lisboa. Y en competencia con otras Barcelona (también vuela Vueling), Gran Canaria (operada también por Binter) y Madrid.

Precisamente esta última, donde compite con Iberia, es la novedad de la cartelera invernal del aeropuerto de Asturias. Desde el próximo 31 de octubre, cada lunes, jueves, viernes y domingo Volotea sumará una frecuencia a las cuatro diarias que ofrece Iberia. Los horarios desde Asturias serán lunes y viernes, a las 7 horas, y viernes y domingos a las 15.10. Desde Madrid, los lunes la salida será a las 8.55, mientras que el resto de los días la partida será a las 17 horas.

Una oferta que ya ha servido para abaratar las tarifas de Iberia, especialmente las que afectan a los vuelos que permiten la escapada, tanto desde Asturias a Madrid como viceversa. Carlos Muñoz se mostró confiado en que «la ruta tendrá una excelente acogida por parte de los pasajeros y será todo un éxito». Pese a que nació como la compañía para unir las ciudades pequeñas y medianas, hace tiempo ya que abrió ruta desde Madrid. «Operamos dos rutas nacionales y ocho internacionales, y esta nueva conexión marcará un paso significativo al tratarse de su primer enlace directo con Asturias». Mira Muñoz también a la competencia ferroviaria, cuyos horarios y desajustes no ha restado pasajeros a la conexión aérea con Barajas. «La ruta se presenta como una alternativa complementaria al tren de alta velocidad, ampliando las opciones de movilidad para los viajeros al ofrecer más horarios y mayor flexibilidad».

La ruta con Madrid, así como la de Barcelona, es de las pocas que Volotea opera en Asturias sin ayuda económica del Gobierno regional. Tiene un convenio en vigor para vuelos todo el año a Andalucía (Málaga, Sevilla y Granada) y Levante (Alicante y Valencia), así como otro para las conexiones de Milán y Lisboa. Un tercer convenio sustenta la conexión con Venecia, aunque esta solo la ofrece durante la temporada estival.