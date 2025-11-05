El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, conversa con el de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (a la izquierda). Mario Rojas

La Airef teme que el Principado incumpla la regla de gasto este año y el próximo

Estima que los costes de personal se elevarán un 6% en 2026. La consejería celebra que se reconozcan sus esfuerzos para reducir la deuda

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:44

Primeras pistas sobre el presupuesto que el Principado planteará para 2026. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) acaba de emitir un dictamen sobre ... las «líneas fundamentales» que usa la Consejería de Hacienda para cuadrar su propuesta. El organismo estima que el año que viene el Gobierno de Asturias manejará un 4% más de fondos, incrementará sus gastos corrientes y de personal y seguirá cerrando con superávit, esto es, recursos en la caja sin gastar. Todo ello le consolidará como una de las comunidades con menor nivel de deuda. Pese a ese equilibrio, la Airef insiste que la regla de gasto que el Principado incumplió en 2024, también la desbordará este curso y el que viene. Por partes.

