La Airef teme que el Principado incumpla la regla de gasto este año y el próximo

Primeras pistas sobre el presupuesto que el Principado planteará para 2026. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) acaba de emitir un dictamen sobre ... las «líneas fundamentales» que usa la Consejería de Hacienda para cuadrar su propuesta. El organismo estima que el año que viene el Gobierno de Asturias manejará un 4% más de fondos, incrementará sus gastos corrientes y de personal y seguirá cerrando con superávit, esto es, recursos en la caja sin gastar. Todo ello le consolidará como una de las comunidades con menor nivel de deuda. Pese a ese equilibrio, la Airef insiste que la regla de gasto que el Principado incumplió en 2024, también la desbordará este curso y el que viene. Por partes.

Para evaluar cuánto dinero tendrá una administración la Airef descuenta los millones que llegan del Plan de Recuperación y Resiliencia. Puestos al margen, resulta que el Principado contará con un 4% más de dinero que este curso. «Esta variación está sustentada en el aumento del 6% de los recursos del sistema de financiación», explica el informe, aludiendo así al modo en que el Estado reparte el dinero entre las comunidades autónomas, y que supone la principal vía de aportación al erario autonómico.

Aumento de ingresos

Los ingresos tributarios crecerían un 1% y se espera una «leve caída» de los recursos que llegan de fondos europeos al terminarse las ayudas ligadas al programa Feader 2014-2020. En el otro lado de la balanza empezará a entrar dinero del nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones a la banca, contribución que compensaría «la retirada parcial» de ayudas al transporte y al acogimiento de menores no acompañados, apunta.

En las líneas fundamentales trasladadas por la Consejería de Hacienda se recoge la pérdida de recaudación en el IRPF por las deducciones de este curso (y que los declarantes se aplicarían el que viene), así como «mejoras en las deducciones de IRPF en el ámbito de la vivienda y la familia, de la que la comunidad espera una menor recaudación adicional de 20 millones».

En el lado de los gastos se estima que los corrientes crezcan un 4% el curso que viene y un 6% las nóminas. En julio, al presentar su Plan Económico Financiero, la consejería avanzó que «las medidas acordadas» con la plantilla supondrían un incremento de 60 millones en los costes de personal este año a lo que cabía sumar otras en materia educativa el próximo, lo que suponía 100 millones más de esfuerzo. Las líneas generales del presupuesto «mantienen y amplían» las medidas, quedándose el incremento esperado en 99 millones.

Incumplimiento

El informe pone el foco en la regla de gasto. Esta es una norma de estabilidad criticada por el Principado y la Airef en su configuración actual. En síntesis, limita los desembolsos en base a los hechos el curso anterior. Asturias la incumplió en 2024 y, por imperativo legal, tuvo que presentar un Plan Económico Financiero detallando qué ajustes haría para no recaer. Según traslada la Airef, en realidad el plan confía en rebajar su nivel de gastos «sin necesidad de aplicar medidas concretas», «la propia evolución de los ingresos y los gastos generan inejecuciones que permiten el cumplimiento».

La Airef reitera que con las líneas generales del presupuesto crece el riesgo de incumplir esa corsé; calcula que los gastos computables se elevarán un 5,8% este año y un 5,4%, cuando el límite es del 3,2 y del 3,3% respectivamente. Con todo, razona que acatar la regla de gasto implicaría un superávit este año del 0,8% del PIB y otro del 1,2% el que viene, lo que supera en dos décimas la previsión que tiene el Principado.

Desde la Consejería de Hacienda subrayan que el informe «reitera la idea que defendemos desde Asturias desde hace años, que es la adaptación de la regla de gasto nacional a la normativa europea». También entienden que «pone en valor la senda de reducción de deuda del Principado, por debajo del 13% recomendado y muy lejos de la media de las comunidades autónomas». En efecto, el informe indica que la deuda caerá a cierre de 2026 al 11,4% del PIB, frente al 13,5% que había en 2024. La evolución la explica «por efecto del crecimiento previsto del PIB y, en menor medida, por la aplicación de los saldos fiscales previstos». Sería la quinta comunidad con menor proporción de endeudamiento.