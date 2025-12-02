El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José María González (jefe de servicio de Régimen Legal de Vivienda), el consejero Ovidio Zapico y el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, presentando 'Alquilámoste' hace un mes. Alex Piña
Alquiler asequible en Asturias

'Alquilámoste' nace con tirón: los propietarios ofrecen los primeros 14 pisos y esta es la lista de espera para optar a ellos

Vipasa estrena en su web un sistema para que quienes tienen una vivienda vacía sepan lo que cobrarían si la ceden a la administración de Asturias

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:22

Comenta

'Alquilámoste', el programa del Gobierno de Asturias para incentivar el alquiler asequible, está naciendo con alta demanda. En menos de una semana ... la Consejería de Vivienda que gestiona IU-Convocatoria recibió 146 peticiones de personas que quieren acceder a estos arrendamientos, y también ofrecimientos de propietarios que están dispuestos a ceder el uso de 14 pisos que hasta ahora estaban vacíos.

