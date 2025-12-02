'Alquilámoste' nace con tirón: los propietarios ofrecen los primeros 14 pisos y esta es la lista de espera para optar a ellos

'Alquilámoste', el programa del Gobierno de Asturias para incentivar el alquiler asequible, está naciendo con alta demanda. En menos de una semana ... la Consejería de Vivienda que gestiona IU-Convocatoria recibió 146 peticiones de personas que quieren acceder a estos arrendamientos, y también ofrecimientos de propietarios que están dispuestos a ceder el uso de 14 pisos que hasta ahora estaban vacíos.

Ahora la Comisión Técnica está analizando si cada uno de esos inmuebles cumple con las exigencias del programa o alguno de ellos debe pasar por unas obra de puesta al día. Una vez se declaren aptos, se firma un contrato cediendo el uso del piso a la empresa pública Vipasa por un tiempo máximo de siete años y cuatro meses. Tras la firma la administración ofrece su alquiler a los interesados, por riguroso orden de petición.

El programa 'Alquilámoste' es la apuesta estrella de la consejería que lidera Ovidio Zapico. Toma como referencia otros programas lanzados en el País Vasco y en Madrid. La prioridad es sacar al mercado viviendas a precios asequibles. Para ello se ofrece a los propietarios de las mismas un acuerdo según el cual tienen asegurado cobrar un canon mensual desde el momento en el que entra el inquilino o como máximo a los dos meses de ceder el inmueble; también cuentan con la garantía de la administración de que vencido el plazo recuperarán el inmueble en las mismas condiciones en las que lo dejó.

La renta mensual que percibe el dueño es de un máximo de 700 euros. Vipasa acaba de estrenar en su web un apartado que permite conocer cuál sería el canon que correspondería a cada piso caso de cederlo al programa; los únicos datos que requiere son la referencia catastral, la altura del piso, si tiene o no terraza y el estado de conservación.

Del lado del inquilino el programa está diseñado para que no dedique más de un 30% de los ingresos al abono de la renta. Para ello es requisito de entrada que el individuo o la unidad de convivencia tengan unos ingresos anuales de entre 16.800 y 63.000 euros. Desde la consejería se insiste en que este es un programa diseñado para «la clase trabajadora» que ahora encuentra dificultades para acceder al alquiler. Para quienes no alcancen esos umbrales de renta están previstas las soluciones de alquiler social. Al peticionario de 'Alquilámoste' se le ofrecen inmuebles en base a su renta, pero el alquiler que acabaría pagando es un 10% inferior a la mensualidad que percibirá el propietario. Esa diferencia la cubrirá la propia administración.