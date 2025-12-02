Zapico eleva a mil los pisos que el Gobierno de Asturias «desarrollará» en 2026 para destinarlos al alquiler asequible

El líder de IU-Convocatoria, Ovidio Zapico, se incorporó al Gobierno de Asturias como consejero a mediados de 2023, heredando un presupuesto de 113 millones. ... El proyecto presupuestario para 2026 «nos deja cerca de los 220, así que estamos cerca de duplicar el montante», celebró el titular de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Se trata de unas cuentas que el Consejo de Gobierno aprobó contando ya con el voto favorable de los socios del Ejecutivo (FSA e IU-Convocatoria) pero también el de Covadonga Tomé (líder de Somos Asturias), algo inédito «en los diez años que llevo de actividad política, y que abre escenarios que doy por hechos». Recordó Zapico que se ha pasado largo tiempo demandando «acuerdos sólidos y estables de toda la izquierda asturiana» y ahora confía que se vayan reproduciendo hasta aprobar «los presupuestos de 2027».

Con esas dos coordenadas inició el consejero su explicación ante la prensa sobre el borrador de presupuestos de su departamento para el próximo curso. De los 219,7 millones que se le consignan, el 78,2% se consagran a la inversión en vivienda, con un claro protagonista: la promoción de pisos de titularidad pública que se destinarán al alquiler asequible.

«Nuestro objetivo para 2026 es iniciar el desarrollo de mil viviendas de alquiler asequible para la clase trabajadora», anunció, elevando cálculos anteriores gracias en parte al acuerdo alcanzado este martes con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. «El año que viene licitaremos, adjudicaremos o desarrollaremos los distintos proyectos para que a finales de año o inicios de 2027 se inicien las obras. ¿Qué pasará después? Habrá promociones más grandes, otras más pequeñas, y cada una tendrá su ritmo», dijo. Con todo vio «prudente» confiar en que entre 2026 y 2027 se «ejecuten y culminen estas construcciones, para pasar luego al proceso de adjudicación de viviendas».

Entre los concejos donde el Principado ofrecerá vivienda propia para el alquiler el consejero mencionó, además de a Gijón, a Oviedo («con 305 más La Malatería»); Avilés («con 235»); San Martín del Rey Aurelio («con 35»); Villaviciosa, Arriondas y Ribadesella («con 80 entre las tres»), Muros de Nalón, Grado, Navia, Boal, Salas, Allande, Morcín, Piloña, Cabrales y Peñamellera Alta.

El objetivo sigue siendo cerrar la legislatura, en mayo de 2027, con 1.500 viviendas para el alquiler asequible «unas terminadas, otras iniciadas, algunas licitadas y otras en adjudicación». Se trata de un paquete a añadir a las 9.600 que ya gestiona Vipasa, «de las cuales 8.850 son de alquiler social, para colectivos vulnerables que tienen todo el derecho a acceder a una vivienda pública», defendió.

El consejero hizo repaso de los objetivos de cada dirección general. De la de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, que lidera Nuria Varela, anunció un proyecto piloto de participación contra el acoso escolar, «medida necesaria y novedosa». Además, ratificó su expectativa de que el año que viene la Junta General apruebe el nombramiento del primero presidente del Consejo de Transparencia, ente previsto en una ley autonómica de 2018 que sigue sin nacer ante la falta de acuerdo sobre quién debe ponerse al frente.

En cuando a Memoria Democrática, dirección general que impulsa Begoña Collado, el consejero celebró que haya «multiplicado por tres holgadamente» los recursos de que dispone respecto al inicio de la legislatura. Este jueves, avanzó, la Comisión Técnica fijará los parámetros para ir declarando lugares de la memoria. Además «elaboraremos un catálogo con los vestigios bélicos de Asturias», algo que enlaza con el hecho de que la exhumación de la fosa de La Lloba esté desenterrando una fortificación defensiva del ejército republicano.

Los deberes para la dirección de Urbanismo que capitanea Laura López, incluyen desarrollar el parque playa de Verdiciu «con una partida importante de dos millones», así como avanzar en la senda de El Puntal con Villaviciosa. Este departamento cuenta con una partida de 120.000 euros «que en lo económico puede parecer menor, pero políticamente tiene un significado importante», indicó el consejero. Ese dinero se usará para terminar de desarrollar el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), un programa «incuestionable e innegociable para nosotros», advirtió el consejero.

De Consumo, que lidera Faustino Zapico, destacó que abrirá una nueva oficina municipal de información, en Aller, mientras que de la Dirección General de Juventud en la que está Francisco de Asís, recordó que crece un 10%, con fondos para la mejora del albergue de Bustiello y la creación de una cátedra universitaria, cuyos hallazgos se pretenden incorporar al futuro Plan Integral de Juventud. Respecto a la Agenda 2030, dirección general responsabilidad de Juan Ponte, el consejero destacó que contará con dos millones para dar ayudas con las que los ayuntamientos se adapten a una «emergencia climática que cada vez enseña más los dientes».