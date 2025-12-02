El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, en una pasada rueda de prensa. Mario Rojas
Vivienda en Asturias

Zapico eleva a mil los pisos que el Gobierno de Asturias «desarrollará» en 2026 para destinarlos al alquiler asequible

El consejero de IU-Convocatoria da por hecho que la Junta General nombrará el año que viene al primer presidente del Consejo de Transparencia y blindará el actual Plan de Ordenación del Litoral: «Para nosotros es innegociable»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:34

El líder de IU-Convocatoria, Ovidio Zapico, se incorporó al Gobierno de Asturias como consejero a mediados de 2023, heredando un presupuesto de 113 millones. ... El proyecto presupuestario para 2026 «nos deja cerca de los 220, así que estamos cerca de duplicar el montante», celebró el titular de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Se trata de unas cuentas que el Consejo de Gobierno aprobó contando ya con el voto favorable de los socios del Ejecutivo (FSA e IU-Convocatoria) pero también el de Covadonga Tomé (líder de Somos Asturias), algo inédito «en los diez años que llevo de actividad política, y que abre escenarios que doy por hechos». Recordó Zapico que se ha pasado largo tiempo demandando «acuerdos sólidos y estables de toda la izquierda asturiana» y ahora confía que se vayan reproduciendo hasta aprobar «los presupuestos de 2027».

