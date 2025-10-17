El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una mujer, usuaria de silla de ruedas, pasea apoyada en un bastón y del brazo de su cuidadora. Mario Rojas

Casi mil asturianos fallecieron desde enero a la espera de una ayuda a la dependencia

El Observatorio de la ley sitúa al Principado entre las comunidades más lentas en su desarrollo, donde 8.516 personas esperan por una respuesta que se demora 326 días en lugar de los 180 obligatorios

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:49

Comenta

Son 994 y tienen cuatro cosas en común: son asturianos, tienen dependencia, han fallecido entre enero y septiembre pasado y, todos, lo han hecho a ... la espera de una ayuda. La mayoría, 942, pendientes de que les llegara la resolución de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar que refleja su grado de dependencia. Los otros 52 ya sabían que tenían derecho a un servicio o una prestación, pero fallecieron sin haberla recibido, al no haber firmado aún con el departamento que dirige Marta del Arco el Plan Individual de Atención (PIA). El documento que marca el acceso a los servicios (teleasistencia, centro de día, ayuda a domicilio, geriátrico o asistente personal) o a una prestación, ya sea para pagar un servicio en la oferta privada al no encontrarlo en la red pública o, la más numerosa, para pagar a un familiar por cuidarle en su domicilio.

