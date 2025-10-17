Casi mil asturianos fallecieron desde enero a la espera de una ayuda a la dependencia

Son 994 y tienen cuatro cosas en común: son asturianos, tienen dependencia, han fallecido entre enero y septiembre pasado y, todos, lo han hecho a ... la espera de una ayuda. La mayoría, 942, pendientes de que les llegara la resolución de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar que refleja su grado de dependencia. Los otros 52 ya sabían que tenían derecho a un servicio o una prestación, pero fallecieron sin haberla recibido, al no haber firmado aún con el departamento que dirige Marta del Arco el Plan Individual de Atención (PIA). El documento que marca el acceso a los servicios (teleasistencia, centro de día, ayuda a domicilio, geriátrico o asistente personal) o a una prestación, ya sea para pagar un servicio en la oferta privada al no encontrarlo en la red pública o, la más numerosa, para pagar a un familiar por cuidarle en su domicilio.

Es Asturias la octava comunidad con más fallecidos entre su lista de espera. Según indica el Observatorio de la Dependencia, el ente creado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para examinar el cumplimiento de la Ley de la Dependencia en las comunidades y ciudades autónomas, «en los primeros nueve meses de 2025 han fallecido 25.060 personas pendientes de la resolución de grado o del PIA». De ese total, «casi la mitad se concentran en Cataluña (6.851) y Andalucía (5.292). La otra cara de la moneda la ocupan Navarra, Ceuta y Melilla y Galicia donde han fallecido 57, 58 y 71 personas, respectivamente, sin recibir ayuda. La consejera, Marta del Arco, lo ha explicado muchas veces: las peticiones de ayuda se han multiplicado.

Un informe este en el que el Observatorio no puntúa a las comunidades, como en las evaluaciones anuales, sino que señala las fallas de una ley que entró en vigor en 2007 a trompicones, con el objetivo de convertir en derecho, como en Sanidad o Educación, la atención a las personas con escasa autonomía personal, pero que aún sigue fallando por los problemas que genera financiarla.

¿Y qué dice el informe de Asturias? Además de que han fallecido casi mil aspirantes a una ayuda sin recibirla, que en lista de espera se encuentran, o lo hacían a 30 de septiembre, cuando concluye el periodo analizado por el Observatorio, 8.516 personas. Con esta cifra, ocupa la región un lugar intermedio en un ranking nacional que lidera Cataluña, donde se superan las 81.000 personas a la espera. Navarra lidera en rapidez, ya que solo tiene 479 casos pendientes de contestar. En el norte, Cantabria tiene 726 personas a la espera; Galicia, 1.902 y solo el País Vasco supera los números asturianos: tiene a 13.859 dependientes sin respuesta.

Dice, además, que en la evolución de personas atendidas, el Principado, con un 3,7% más, esta a la cola del país y por debajo de la media estatal, que llegó al 5,4%. Supera a Andalucía (2,8% más), Castilla y León (2,6% más), Castilla-La Mancha (2,4% más), Extremadura (0,9% más) y Cantabria (0,1% más). La única comunidad en números rojos es La Rioja, con un 0,1% menos de beneficiarios. Lidera en el país Canarias, que aumentó un 18,5% el listado de beneficiarios.

A la cola se sitúa, también, a la hora de examinar cuántas personas se benefician de la ley en Asturias. Aunque el colectivo se ha incrementado en un 3,2%, también está por debajo de la media nacional, que creció un 5,5%, y solo supera a País Vasco, Castilla y León y Extremadura, que engordaron sus cifras un 2,7, 1 y 0,95, respectivamente. Dos comunidades, Cantabria y La Rioja, restaron beneficiarios, un 0,5 y un 1,4%, respectivamente. Canarias vuelve a liderar en el país, al crecer un 22,6% la bolsa de canarios con ayuda a la dependencia.

Igualmente, la tasa de espera, que la ley fija en 180 días (seis meses), supera en Asturias el plazo legal, ya que el proceso, desde la solicitud de valoración hasta la firma del PIA, tarda de media en la región 326 días. Se queda por debajo de la media nacional, que llega a 349, pero está también en el pelotón de cola. Solo tienen peores resultados Madrid (346 días de espera), Galicia (349), Canarias (478), Andalucía (559) y Murcia, que llega a 563. ¿La comunidad más eficiente? La que siempre logra el sobresaliente en las evaluaciones anuales del Observatorio de la Dependencia, Castilla y León. Resuelve el proceso en 113 días. En el norte, el País Vasco lo hace en 130 días y Cantabria en 211.

Para el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, «estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones».

Asturias perderá fondos estatales

En un paso más allá, cree Ramírez que Asturias estará este año entre «las nueve comunidades que van a ver disminuidas las cantidades del nivel acordado para la financiación dela dependencia». Explica él que para la atención a la dependencia «hay cuatro fondos diferenciados: fondo de estructura, fondo de gestión, fondo de cumplimiento y fondo relativo a la acreditación y la calidad de los centros».

Lo dice porque está Asturias entre el pelotón de seis comunidades que menos aporta por cada persona potencialmente dependiente. Frente al País Vasco, que lidera en el país con un aporte de 2.845 euros por persona, Asturias solo invierte 1.759 euros. Una cifra, la del reparto por población potencialmente dependiente, con la que discrepa el Principado, que no está de acuerdo con que, como dice el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en Asturias hay 183.000 personas que tendrán dependencia. Para el Gobierno regional, la cifra más ajustada es la de beneficiarios reales en este momento, que llega a 33.389 personas.

Pero, como es el Imserso el organismo que fija las pautas de la Ley de la Dependencia, cree el Observatorio que Asturias perderá fondos estatales al haber recortado en 899 euros su aportación por persona. Solo incrementaron su inversión Cantabria (9.082 euros), Valencia (6.317), Andalucía (5.212), Galicia (2.753), Extremadura (575), Navarra (368), La Rioja (19 euros) y el País Vasco (5 euros).

Critica el Observatorio, también, el exceso de ayudas 'low-cost', en referencia a que la mayoría de las comunidades tienen en la prestación por cuidado familiar en el domicilio la mayoritaria, cuando la ley la considera 'excepcional'. En Asturias, de los 33.389 asturianos con una ayuda, 13.240 son cuidados en casa por un familiar al que paga una nómina y cuya Seguridad Social financia el Estado. Sin embargo, solo 29 cuentan con un asistente personal, la prestación más costosa, ya que consiste en que un profesional atienda las necesidades básicas de la vida diaria para aumentar la autonomía personal. Son 7.846 los que cuentan con ayuda a domicilio; 2.118 los que acuden a un centro de día y únicamente 3.256 han optado por residir en un centro especializado.