En febrero de 2024 su vida dio un giro. A las puertas de la jubilación, Marta del Arco (Salamanca, 1959) fue nombrada consejera de Derechos ... Sociales y Bienestar. Sustituir a Melania Álvarez, hoy senadora socialista, no fue nada fácil. Pronto la tirantes costuras de una consejería en la que pivota el Estado del Bienestar sin tener la dotación personal y presupuestaria necesaria, trajeron consigo descontentos por doquier. Ante sus presupuestos más complicados, los marcados por el pacto financiero estatal, Del Arco asegura que no tirará la toalla.

–Asturias está lista para recibir 138 menores extranjeros sin familia, pero tras el plantón del PP, ¿Llegarán algún día?

–Creo que la llegada masiva de menores es una crisis humanitaria de primer orden. No son cifras, son niños y niñas que la única oportunidad que tienen es que las comunidades autónomas, de forma solidaria, las acojamos. La ministra dijo que las comunidades que quisiéramos hacer acogida, la podíamos hacer, pero se ha dado un plazo para ver cómo lo podemos hacer. Y nosotros también.

–¿Hay capacidad para ello?

–Sí, porque vienen con financiación. Más de 1,8 millones. Ahora tenemos acogidos a 87 menores extranjeros y tenemos que saber cuántos van a cumplir 18 años.

–Pero seguirán en el sistema.

–Claro, de nuevo la ministra alabó nuestro programa Ítaca, así como las redes que tenemos para ellos con la Fundación Hogar de San José e Identidad para Ellos. Aquí nadie se queda en la calle al cumplir los 18 años. De hecho, la gran noticia es que tenemos a muchos estudiando, que es todo un éxito. Estamos pensando en abrir un nuevo piso en Gijón para estos chicos y chicas que continúan con sus estudios. El porcentaje de incorporación sociolaboral es del 98%.

–Si el PP hubiera acudido a la reunión, ¿Cuándo llegarían a Asturias esos 138 menores?

–Ese número era uno de referencia. Tenemos como tope los 144. Estamos preparando espacio para ellos. Tanto con las entidades sociales como con los ayuntamientos. Asturias es una sociedad muy solidaria.

–Una solidaridad que no parece que tendrá el reparto financiero que plantea Cataluña.

–Estoy a la espera de esas negociaciones, de que se convoque la reunión del Consejo de Política Social y Financiera. Como bien ha dicho el presidente, Adrián Barbón, no se puede negociar la financiación de Asturias sin Asturias. Espero que la financiación del Principado no se vea afectado porque este gobierno apuesta por lo público y por el bienestar social.

–¿Han hecho cálculos de qué supondría el pacto catalán?

–No, todavía estamos en fase reclamar una financiación que permita seguir apostando por un sistema público de calidad, en salud, educación, derechos sociales... No hemos hecho ningún cálculo porque estamos a la espera de esa reunión.

-De presupuestos de 2026 ¿podemos hablar o hay que esperar?

-Estamos perfilando. En julio hago balance de los primeros seis meses y aprovecho para planificar el resto del año.

-De su consejería depende todo el mundo. Los nuevos modelos de cuidado, ¿su previsión es crecer en presupuesto?

-Ahora mismo mentiría si dijera que lo tengo claro. Hay sectores en los que está ya comprometido el crecimiento del presupuesto, como con Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), porque en el acuerdo con el comité de empresa va unido el compromiso del cambio de modelo. Uno que no es unidireccional: hay que cuidar a las personas que lo necesiten, pero también a quien cuida de ellas.

-¿Y eso se hace?

-En eso consiste el nuevo modelo. Tengo que decir que la negociación ha sido fluida, tranquila y dialogada.

-A ver, consejera... Tranquila la negociación no fue... El comité se encerró en Hacienda 48 horas y hubo concentraciones a diario.

-Me refiero a después de eso. Tras sentarnos a negociar, el gran avance es el compromiso por el cambio. Ahora mismo hay tres niveles, un proceso como este no se puede hacer deprisa y corriendo. Hay centros que tienen ya un alto nivel de compromiso con el cambio, siete en concreto. Hay que cambiar las rutinas de las residencias y tener formación continúa.

-¿Cuáles son esos siete centros?

-Arriondas, Aurora Álvarez (Gijón), Cudillero, Valentín Palacio (Siero), Lastres, Infiesto y Lugones. Estos son los que tendrán incremento de plantilla en 2026. El resto se irán sumando según superen las fases.

-Con el ERA ¿ya llegado ya la paz social?

-El consenso genera estabilidad. Hay procesos que hemos dejado abierto a los cambios, pero para eso hemos creado comisiones de seguimiento. No tengo ningún problema en dialogar y soy muy franca. Si algo no me gusta, lo digo.

-¿Cambiar el nombre al plus de peligrosidad fue la clave para que la plantilla lo cobre?

-Es que creemos que es necesario crear un complemento específico de cuidados, que englobe todo lo que implica los cuidados. El convenio actual es de 2005 y está obsoleto. El de cuidados es un sector muy feminizado que hay que dignificar.

-Eso pasa por aumentar los salarios.

-Claro, pero también por mejorar las condiciones de trabajo. Este Gobierno está muy involucrado en tener un pacto por los cuidados, está en la mesa de concertación, en la de salud...

-¿Es posible que en el nuevo convenio, el sector de cuidados tenga los sueldos que merece?

-Quiero creer que sí. Cuidar es tan importante y esas profesionales merecen todo el reconocimiento.

-¿Está convencida de que el nuevo modelo no se puede parar?

-Convencidísima. Ya estamos en ello.

-¿Y el dinero, de dónde va a salir? Porque el nuevo modelo requiere más inversión.

-Es un proceso largo y por fases. Pero tenemos claro como Gobierno que hay que cuidar y cuidar bien.

-Los geriátricos privados aplauden porque se ha llegado a un acuerdo económico para concertar. ¿Tiene el dinero para ello?

-Sí, hemos llegado al compromiso para el acuerdo marco de plazas. La propuesta se la haremos llegar en septiembre. Se pagará más por concertar plazas.

-Los empresarios dicen que la demanda del nuevo modelo ya ha llegado, pero no hay dinero para atenderla. Por ejemplo, que cada uno decida a qué hora comer genera un problema de servicio.

-Acabo de estar en un hotel y me dijeron que el desayuno era de 7.30 a 10.30. Y eso es lo que hay. Para vivir en sociedad necesitamos normas, pero lo importante es que estas lleguen por consenso. Además, en el trato personal hay muchos matices.

-En lo que sí coinciden todos, públicos y privados, es en el problema para contratar profesionales. ¿De dónde van a salir esos 10.000 puestos que se necesitan hasta 2030?

-En todo el sector sociosanitario tenemos problemas para cubrir puestos de trabajo. Todos coincidimos en que hay que hacer acciones de información continua, de sensibilización y de concienciar. De qué es cuidar y qué suponen los cuidados. Contando con el contexto educativo, incluida la Universidad. Hay que dignificar los cuidados con la formación, con el salario, con el famoso complemento específico de cuidados, que aleja cuestiones peyorativas.

Problemas sindicales

-Esa paz que logró con el comité del ERA le es esquiva con el suyo. El comité de empresa de la consejería se siente engañado respecto al compromiso por el empleo. En lugar de con usted, ¿deberían negociar con Empleo Público?

-Este gobierno trabaja coordinadamente que facilita la gestión. Miguel Ángel ha estado en todas las reuniones. Y llegamos al acuerdo de que nos pasarían sus reivindicaciones en materia de empleo y que nosotros las revisaríamos con los centros. Y eso hemos hecho.

-Ya, pero la distancia entre los 124 puestos que el comité dice que hacen falta y el único empleo que ustedes ofrecen hay un abismo.

-Creo que son cosas diferentes. Una tiene que ver con los fijos-discontinuos, que pasarán a trabajar un año en lugar de seis meses. Eso tiene que ir a los presupuestos del año próximo y quedamos en reunirnos en septiembre. Lo otro son los planes de vacaciones, que creo que se están cumpliendo.

-El comité insiste en que se necesita más personal en los centros de menores. Una auxiliar sola por la noche. Una ayudante de cocina que dobló jornada durante diez días.

-Lo de las noches ocurrió en un centro y fue durante dos días porque no llegó a tiempo la baja. De la ayudante de cocina no sé nada. Lo que sí puedo decir es que hemos hecho un esfuerzo notable en reducir ratios, porque los perfiles de los menores que llegan a nuestros centros son muy cambiantes.

-¿Adolescentes?

-Sí, son niños y niñas que llegan con mayor grado de sufrimiento y requiere de más dedicación del personal. Llegan con situaciones de desprotección complicada que requieren de intensidad educativa. Y eso baja la ratio.

-¿Cuál es ahora?

-Ahora mismo hemos bajado mucho. Creo que de media está en 4,5. Pero, por ejemplo, en Miraflores, la ratio es un profesional por cada dos menores. El personal educador hace un trabajo excelente.

-¿Qué diferencia hay entre Miraflores y Sograndio? Al margen de que el segundo no depende de usted.

-Sograndio es un centro de reforma al que van menores de edad, de más de 14 años, que han cometido un delito y tienen una sentencia judicial. A Miraflores van los mayores de 12 años que, como consecuencia de un maltrato emocional, tienen problemas de conducta, poniendo en riesgo su integridad y la de otros. No han cometido delitos. Pero sí van con un auto judicial porque en este centro se puede privar de libertad en función de sus necesidades. Es un centro que repara y les ayuda a gestionar sus emociones.

-Programa soledad no deseada ha descubierto que no solo los adultos la sufren, sino también los jóvenes. Y los mayores que viven en residencias.

-Esta ha sido la gran apuesta de este Gobierno. Esta consejería es muy trasversal. En el Comité Asesor de Bienestar Social va a estar un representante de los jóvenes. Creo que el tema de la soledad en la infancia y la adolescencia tiene que ver con el uso de las redes, que sustituye el contacto humano. Genera aislamiento y sensación de soledad. Por eso el plan de soledad no deseada incluirá a los jóvenes. En otoño presentaremos la propuesta en la que se verá la necesidad de unir, sobre todo en el mundo rural, a mayores con jóvenes.

-Los comités revelaron desperfectos en los centros de mayores y menores.

-Sí, existen y son propios del uso. Pero estamos en ello, con contratos para pintar y reponer lo necesario.

Listas de espera

-Listas de espera en todas sus áreas. Empecemos por mayores. Más de 3.000 aguardan por una plaza pública. ¿Cuánto tiempo? Algunos hablan de un año.

-A ver, el nuevo modelo de cuidados tiene en el centro a la persona. Y las personas han dicho que quieren estar en sus casas el mayor tiempo posible. Y desde ahí, con servicio de ayuda a domicilio, pueden estar en lista de espera por una plaza geriátrica, con hasta tres opciones. Estamos revisando todo el marco normativo, porque la Asturias rural es completamente diferente a la urbana. Con la resolución que vamos a publicar ya aparece reflejada la diferencia entre la lista estructural y la otra. Queremos que esté publicado este verano. La prioridad es para un nivel de dependencia III y para escasez de apoyos familiares.

-¿Pero tiene una espera media?

-No tengo calculado, pero con el famoso SigCasa vamos a poder tener datos. Lo que hay que tener en cuenta es que esta consejería ha pasado de ser un departamento de intervención a uno de gestión. Tenemos un personal altamente comprometido. El 75% es de gestión.

-Sigue la lista de espera de la dependencia: 336 días.

-Le doy datos de hoy: 299 días.

-La ley dice que los trámites no pueden superar los 180.

-Y ese es nuestro objetivo. Por eso hemos incrementado personal y hecho, además, restructuración eterna, dotando de 20 administrativos más. Eso unido a la implantación de la historia social electrónica única que es un hito, con el que se elimina mucho trámite, y los 8 nuevos valoradores que llegarán ahora... Hay que tener en cuenta de que en 2020, por cada técnico de valoración había 27 expedientes. Ahora están en 42.

-¿La demanda se ha disparado?

-Tenemos ahora el doble de peticiones que el año pasado y, sin embargo, estamos bajando el tiempo en resolver. El esfuerzo es notable. Pero eso no nos vale. Vamos a seguir. El compromiso es que los plazos se ajusten a la ley a final de esta legislatura.

-Los 25 millones extra del Estado ¿ayudarán?

-Sí, pero esos corresponden al nivel acordado. Todas las comunidades autónomas estamos de acuerdo, junto al ministerio, en que hay que revisar ese nivel. Vamos a empezar con grupos de trabajo para actualizar los criterios de ese nivel.

-¿Para eso hay unanimidad con las comunidades del PP, cuando fue el Gobierno de Rajoy el que fulminó ese nivel?

-Sí (sonríe) para eso hay unanimidad.

-Y espera hay también para el bono social térmico.

-Ahí va a ser clave la entrada en funcionamiento de MiPrincipado. Los retrasos en el bono social tienen que ver con la hoja de acreedores y los bancos. Con el nuevo portal, todo eso se acaba, porque la persona no tiene que presentar nada, solo introducir sus datos.

-Beatriz Polledo, del Partido Popular, le reprocha que haya casi 17.000 casos a la espera. Algunos desde 2022.

-Del bono social térmico recibimos, en los años 2022, 2023 y 2024, un total de 101.641 peticiones.

-¿Más de 101.000 peticiones de ayuda para pagar la electricidad?

-Sí. Ese volumen de gestión es impresionante. A día de hoy están pagados 65.208. Tenemos pendientes 36.433, pero hemos hecho 22.071 requerimientos, con MiPrincipado esos ya no serán necesarios. El bono social no se inicia a petición del interesado, sino cuando las empresas nos mandan los listados. Nos quedan pendientes esos casi 17.000 casos que serán pagados este año.

-¿Este año acaban con todas las peticiones a la espera?

-Sí. Las de 2025 se pagarán en 2026.

-El PP ha pedido varias veces su dimisión. ¿En algún momento ha pensado tirar la toalla?

-No.

-¿Le compensa esto en lugar de estar jubilada?

-Me compensan las personas. Se puede pasar mejor o peor, pero nunca pensé en dimitir. Primero, porque tengo la confianza del presidente. Segundo, porque tengo un equipo directivo comprometido y que estamos muy unidos. Y, sobre todo, porque el personal de esta casa está altísimamente comprometido.