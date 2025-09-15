El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón, esta mañana antes de la reunión del Consejo de Gobierno.

Barbón, sobre las protestas propalestinas: «No hay que culpar a La Vuelta»

El presidente del Principado apoya toda «movilización pacífica» y pide para los equipos israelís el mismo trato que los equipos rusos

Olga Esteban

Olga Esteban

Oviedo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:19

«Estamos asistiendo a un genocidio. Lo que está pasando en Gaza nos tiene que conmover». De forma contundente, el presidente del Principado se ha ... vuelto a pronunciar hoy sobre el conflicto y sobre las consecuencias que ayer tuvo en Madrid, donde fue necesario suspender su etapa final ante las protestas organizadas contra el equipo Israel Premier-Tech. El Gobierno asturiano ya había mostrado su postura firme en contra de la participación de dicho equipo, un rechazo que puso de manifiesto no acudiendo a ningún inicio ni fin de las etapas que transcurrieron por Asturias.

