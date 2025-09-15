Barbón, sobre las protestas propalestinas: «No hay que culpar a La Vuelta»
El presidente del Principado apoya toda «movilización pacífica» y pide para los equipos israelís el mismo trato que los equipos rusos
Oviedo
Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:19
«Estamos asistiendo a un genocidio. Lo que está pasando en Gaza nos tiene que conmover». De forma contundente, el presidente del Principado se ha ... vuelto a pronunciar hoy sobre el conflicto y sobre las consecuencias que ayer tuvo en Madrid, donde fue necesario suspender su etapa final ante las protestas organizadas contra el equipo Israel Premier-Tech. El Gobierno asturiano ya había mostrado su postura firme en contra de la participación de dicho equipo, un rechazo que puso de manifiesto no acudiendo a ningún inicio ni fin de las etapas que transcurrieron por Asturias.
Hoy, Barbón ha vuelto a manifestar ese rechazo, aunque ha exculpado a la propia Vuelta de todo lo sucedido. «No hay que culpar a la Vuelta, la Vuelta no ha sido responsable de que este equipo participe. Son los organismos internacionales en ciclismo los que lo han permitido y quiero denunciar el doble rasero. Igual que condenamos y vimos bien que se expulsara a Rusia y los equipos rusos de competiciones internacionales deportivas con motivo de la invasión de Ucrania, ¿por qué hay gente incapaz de pedir ahora lo mismo? En eso soy coherente, y no esto no va contra el pueblo israelí, quiero dejarlo claro».
Adrián Barbón ha mostrado su apoyo a toda «movilización pacífica» en contra del genocidio y ha lamentado que «haya políticos que a día de hoy sigan sin condenar 20.000 asesinatos de niños y niñas, de civiles, que no tienen culpa ninguna de la acción terrorista de Hamas, cuyos atentados, pro cierto, he condenado de manera expresa».
Preguntado sobre si esta situación puede llevar al Gobierno asturiano a retirar su apoyo a la Vuelta, el presidente prefiere esperar a ver «cómo va evolucionando la situación».
