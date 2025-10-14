En busca y captura un miembro de la banda de asaltantes de gasolineras de Asturias El individuo huyó al tener conocimiento de que sus cinco compinches habían sido detenidos por la Guardia Civil y la Policía Nacional

Los agentes, durante el operativo para la detención de la banda de asaltantes de gasolineras.

En busca y captura uno de los integrantes de la banda de asaltantes de gasolineras que fue desarticulada la semana pasada en una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, tal y como adelantó EL COMERCIO. Cuatro de los cinco detenidos hasta el momento se encuentran ya en el centro penitenciario de Asturias, mientras que otro de los delincuentes se encuentra en paradero desconocido tras huir al tener conocimiento del arresto de sus compinches.

Se les atribuyen siete asaltos con fuerza y violencia en siete gasolineras de toda la región, así como en 55 establecimientos hosteleros. Se trataba de un grupo criminal organizado con una gran actividad en el Principado, que sembró el pánico en el sector de las gasolineras. La patronal llegó a reunirse con la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y a plantearse cierres generales durante el horario nocturno.

El juez envió a prisión a cuatro de ellos dada la gravedad de los hechos y un quinto individuo está en libertad, con la obligación de comparecer.