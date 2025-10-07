Cogersa activará la 'plantona' al ralentí para minimizar la subida en el recibo de la basura

Ramón Muñiz Gijón Martes, 7 de octubre 2025, 07:31 Comenta Compartir

El 22 de abril Alejandro Calvo amplió sus competencias como consejero asumiendo Medio Ambiente; tras un tiempo de estudio, hoy asistirá al consejo del Consorcio de gestión de residuos (Cogersa), en un momento clave. La entidad tiene decisiones que viene postergando, de las que depende su futuro y una parte de la factura que los asturianos pagarán por la basura.

El tema más urgente es qué hacer con la 'plantona'. La instalación más ambiciosa de la entidad sufrió un incendio en abril de 2024, tras 113 días operando, y está previsto que los trabajos para su reconstrucción terminen en un mes, tras una inversión de 78,4 millones entre obra inicial, rehabilitación y mejora.

Al día siguiente Valtalia, la constructora, debería ponerse a trabajar con los 60 operarios que la accionarán; el fabricante tiene por contrato un periodo de cinco meses de trabajo conjunto con esa plantilla para ir formándola en su manejo y ajustando las maquinas. Aquí llega la primera decisión que ha tomado Alejandro Calvo.

La 'plantona' no empezará al 100% de su capacidad. De hecho lo que está previsto es una activación al ralentí, por fases o, como prefirió deslizar la semana pasada en la Junta General el propio consejero, lo hará de forma «progresiva«. Eso permite amortiguar y retrasar dos de sus efectos inmediatos: el incremento de costes (que a su vez eleva la factura a pagar por los ayuntamientos y los ciudadanos) y la necesidad de buscar destino a uno de los subproductos de la nave, el combustible sólido recuperado (CSR).

Esta hoja de ruta guía el borrador de presupuesto de Cogersa que hoy analizará su comisión delegada. En las cuentas del año 2024, cuando se esperaba tener la instalación en marcha desde el 2 de enero, Cogersa S.A.U. –filial al cargo de las naves– anotaba un incremento de costes de 25,9 millones en el epígrafe de aprovisionamientos en forma de trabajos que realizan otras empresas. En esta ocasión ese esfuerzo crece en 19,3 millones, un 25,5% menos que en la ocasión anterior. Utilizar este epígrafe para describir el esfuerzo que supone la 'plantona' implica que la idea es que el año que viene la explote una empresa externa, sea pública (como Tragsa) o privada.

El encendido al ralentí explica que para 2026 la tarifa que se pretende cobrar a los ayuntamientos por cada tonelada de basura mezclada que confíen a Cogerse sea de 82 euros, apenas dos más que este curso. En 2024, cuando se preveía que la 'plantona' procesara todo ese flujo el precio se disparaba a los 96 euros.

Matiz a tener en cuenta. La tarifa de este año, de 80 euros, se aprobó bajo la hipótesis de que en el último trimestre estaría funcionando la instalación y habría incremento de costes operativos. Todo apunta a que la 'plantona' tendrá un uso residual este curso. Medio Ambiente declinó aclarar si en consecuencia procederá a una rebaja de tarifas.

Desde el punto de vista operativo el encendido gradual puede permitir ir trabajando por fases y líneas de procesado, sumando tareas y así reduciendo los riesgos. Desde el de la gestión, supone también una menor producción de CSR y, en consecuencia, que el tiempo para tomar una decisión sobre su uso se amplíe. Entre los perjuicios, además de no optimizar desde el inicio la instalación, está que buena parte de los desperdicios que los asturianos dejan en el contenedor que no es para reciclar seguirá agotando la vida útil del vertedero central.