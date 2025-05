La consejera cita a todos los sindicatos el día antes de la huelga en un intento de apaciguar los ánimos

Olga Esteban Gijón Viernes, 23 de mayo 2025, 15:25 Comenta Compartir

Tras conocerse que el sindicato mayoritario de la enseñanza pública, ANPE, comenzaba también con las movilizaciones tras esperar una negociación con la consejería que no llegaba, la Consejería de Educación ha convocado todas las organizaciones sindicales con representación en la Junta de Personal Docente para mantener el próximo lunes una ronda de reuniones y abordar, de forma individualizada, las reivindicaciones que han expuesto para ir a la huelga.

«Se trata de una invitación formal y explícita a un diálogo abierto para tratar sobre los temas que han puesto sobre la mesa, más allá de la ampliación del servicio de comedor», ha explicado la consejera, Lydia Espina. La máxima responsable de la educación asturiana había hecho ya ayer un llamamiento al diálogo, pero horas después ANPE aseguraba que su invitación a eso mismo, a dialogar, no había tenido respuesta. Ahora, Espina invita formalmente a los cinco sindicatos a sentarse el lunes, un día antes de la primera jornada de huelga convocada.

Se celebrarán cinco reuniones por separado ya que no hay unidad sindical en las movilizaciones. Por un lado, CC OO, UGT y SUATEA han convocado dos jornadas de huelga y una manifestación. Por el otro, CSIF ha organizado una huelga indefinida y otra concentración. Y, finalmente, ANPE ha anunciado paros diarios de una hora a partir del 9 de junio.

«Hay diferentes reivindicaciones, diferentes comités de huelga y diferentes movilizaciones, y queremos escucharlos a todos», ha precisado Espina.

Las organizaciones han sido convocadas según su representación en la Junta de Personal Docente y por orden de mayor a menor, empezando por ANPE y finalizando por CSIF.

El principal objetivo de esta convocatoria, según ha indicado Espina, pasa por «seguir trabajando por la educación asturiana». En este sentido, ha puesto en valor los dos acuerdos alcanzados en dos años de legislatura: la aplicación de los días de asuntos propios retribuidos y el pacto por la mejora de la calidad de la enseñanza pública.

En relación con la huelga, la titular de Educación ha expresado «el máximo respeto por las movilizaciones sindicales», al tiempo que ha apelado «al sosiego y a la proporción. Hemos escuchado mensajes que no se corresponden con la realidad», ha añadido. Respecto a los servicios mínimos, ha afirmado que se desarrollarán «con la mayor normalidad posible», después de que CSIF ha anunciado que los llevará a los tribunales por considerarlos «abusivos».

Comedores escoalres

En cuanto a la ampliación del servicio de comedores escolares a los meses de septiembre y junio, la consejera ha reiterado que «es un avance social que refuerza la educación pública y no modifica las condiciones laborales de los docentes. No se pretendía enfadar al profesorado, cuya labor reconocemos, pero es una medida de interés general», ha aclarado. Parece evidente que no había calculado la consejería la respuesta que iba a tener dicha medida.

Espina también ha recordado que «se ha dignificado la labor docente» con medidas como la reducción del horario del cuerpo de maestros que, a partir del curso 2026-2027, pasarán de 25 a 23 horas lectivas semanales.