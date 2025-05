12 razones para la huelga docente en Asturias, según CSIF

Olga Esteban Gijón Martes, 20 de mayo 2025, 08:48 Comenta Compartir

La próxima semana, la comunidad docente asturiana está llamada a la movilización. El día 27 está convocada la primera de las dos jornadas de huelga organizadas por CC OO, UGT y SUATEA y también la primera de las muchas jornadas previstas en la huelga indefinida de CSIF. No hay unidad sindical en las formas, dicen, pero sí en el fondo, en el objetivo que persiguen.

CSIF ha hecho público un manifiesto en el que explican sus 12 razones para la huelga en la educación pública asturiana, en el que quieren explicar a toda la sociedad asturiana cuál es su situación y por qué acuden a una «medida extrema» como es la huelga indefinida, «pero profundamente meditada y completamente injustificada. Y, sobre todo, una petición clamorosa por parte de todo el profesorado asturiano. No es una reacción coyuntural, sino una respuesta al deterioro progresivo e inaceptable del sistema educativo público».

Esas razones son:

Recortes en atención a la diversidad

«La falta de especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y auxiliares educativos impide atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. A día de hoy, la administración ni siquiera es capaz de justificar cómo se dan o se quitan recursos y de esa forma la inclusión se queda en el papel».

Plantillas docentes insuficientes

«Se mantienen ratios de alumnado por aula inasumibles en muchos centros, especialmente en zonas urbanas. Y las cuentas que hacen en la Consejería no cuadran en los centros en los que realmente hay problemas. Los grandes colegios de las ciudades están saturados y en los centros de secundaria ocurre lo mismo»

«Por eso exigimos una bajada real de ratios, sin subterfugios y adaptada a las realidades socioeducativas de cada territorio»

Interinidad cronificada

«La plantilla orgánica se reduce con cada decisión de la Consejería y un porcentaje totalmente excesivo de personal docente y de apoyo continúa en situación de interinidad año tras año. Las matemáticas son tozudas y 3000 docentes de un total de 12500 no es el 8% por mucho que lo repita la Consejería reiteradamente. Por eso exigimos un plan de estabilización realista y justo, que dé certidumbre a miles de profesionales, que les permita organizar sus vidas también a ellos y que mejore las condiciones laborales de todos».

Déficit de personal administrativo

«La mayoría de centros carece completamente de personal administrativo, lo que sobrecarga a equipos directivos y docentes con tareas burocráticas que no les corresponden. Por no haber, ya no hay ni ordenanzas en la mayoría de los centros».

«Las y los docentes nos hemos convertido en profesionales 'para todo' a los que la Consejería no duda en utilizar a la vez como especialistas, gestores económicos, técnicos informáticos o administrativos forzosos para gestionar subvenciones europeas. Y además, muchas veces fuera de nuestro horario y sin ningún tipo de reconocimiento ni remuneración».

«Las matrículas, las becas, el reparto de libros, la gestión de los comedores, las compras de material e incluso el encargo de presupuestos para reparaciones menores recaen sobre el profesorado. Y eso resta tiempo para la enseñanza».

Bajada de sueldo por ponerte enfermo

«Si un docente enferma de larga duración, por ejemplo, por un cáncer, 'el premio' que ofrece la administración cuando se reincorpora al curso siguiente es la pérdida de la evaluación docente. Traducido: la Consejería por haber tenido un cáncer te descuenta hasta 480 euros de tu nómina durante un curso completo».

Las bajas no se cubren

Además, «las bajas no se cubren». «Cuando un docente enferma, las bajas en muchos casos tardan en cubrirse semanas, lo cual sobrecarga a quienes ya suelen tener su horario de clases al límite».

Desigualdad territorial

«Los centros rurales o de zonas dispersas sufren una infrafinanciación estructural que genera desigualdades graves y los equipos directivos unipersonales unen a todo lo anterior, la soledad de un cargo en el que recae todo el peso y la responsabilidad del centro en una sola persona».

Infraestructuras obsoletas

«Aulas sin ventilación adecuada, goteras, calefacción deficiente, instalaciones deportivas en estado mejorable o problemas de accesibilidad son realidades cotidianas en muchos colegios e institutos. El plan de infraestructuras educativas ha sido claramente insuficiente e incluso los centros que se están inaugurando ahora mismo presentan graves deficiencias».

Supresión de apoyos y refuerzos

«El número de docentes de apoyo ha sido reducido progresivamente en Infantil, Primaria y Secundaria, con el consiguiente impacto sobre la atención individualizada al alumnado. En 50 minutos no se puede dar atención individual a 25-28 alumnos que además llegan a los centros con circunstancias muy distintas e incluso con idiomas totalmente diferentes».

Falta de reconocimiento profesional

«Coordinaciones, tutorías, elaboración de proyectos, planes de convivencia, gestión de plataformas digitales... Todo este trabajo invisible no se reconoce ni se retribuye adecuadamente. Nada es suficiente para la administración. Y mientras en otras CCAA, hace años que se remuneran algunas funciones como las tutorías, en Asturias ni siquiera tenemos una hora de tutoría para poder dedicar al alumnado en Educación Primaria durante las clases. La sobrecarga es insostenible».

Deterioro salarial

«El profesorado asturiano ha perdido más de un 20% de poder adquisitivo respecto al IPC acumulado. Actualmente somos los docentes peor pagados de España. La brecha salarial sobrepasa los 700 euros mensuales con otras comunidades autónomas y la pérdida retributiva ha llegado a tal extremo que ya no se contabiliza en euros o en días; se puede calcular en años de sueldos no cobrados».

Conciliación familiar inexistente

«Las jornadas extendidas y la imposición de actividades sin consulta previa también nos impiden conciliar la vida laboral y familiar en muchos casos: cursos fuera de horario, formaciones fuera de nuestra jornada, reuniones y planes impuestos (como ahora mismo a los miembros de tribunales) que nos sobrecargan aún más de horas de trabajo que salen de nuestro tiempo personal. Se nos pide que seamos quienes proporcionemos conciliación a las familias a base de prescindir de la nuestra, de cambiar nuestro tiempo y el de nuestras hijas e hijos por el de los demás».

El sindicato ha remitido el comunicado también a las familias, a quienes quiere hacer partícipes de la protesta porque «esta huelga también es por ustedes».

Temas

CSIF