El consejero de Medio Rural promete en Caso que las ayudas por los incendios «estarán disponibles en pocas semanas» Marcelino Marcos, de visita en el concejo de Caso, donde ardieron 243 hectáreas, recordó que hay 800.000 euros habilitados y que se pagarán 100 euros por cada res

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:02 Comenta Compartir

«Estamos tratando de dar una respuesta rápida ante las necesidades urgentes que pueda tener el sector ganadero afectado por los incendios en los pastos», unas ayudas «que estarán a disposición en pocas semanas» y que ascienden a «800.000 euros para adquisición de forrajes y 100 euros por Unidad de Ganado Mayor (UGM)».

Así lo aseguró el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, durante su visita al concejo de Caso. Acompañado por el alcalde del municipio, Miguel Ángel Fernández, y el concejal de Medio Rural y teniente de alcalde de Caso, Juan Ramón Vega, conoció sobre el terreno «los muchos daños que se han producido». En un incendio que, dijo el consejero, «no está totalmente cerrado, ni mucho menos, porque en cualquier momento las condiciones pueden ser favorables para que vuelva a propagarse». El incendio de Caso se centró en los montes de Bezanes. Fue uno de los muchos que obligaron a pasar a situación 2 de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado (Infopa) desde las 04.46 horas del 13 de agosto y las 10.47 horas del día 29.

Cifró en «243 hectáreas afectadas dentro de las más de 6.500 en toda Asturias» y aprovechó la visita para «volver a trasladar la importancia que tiene la prevención y la colaboración ciudadana», aunque, aclaró, en el incendio de los montes de Bezanes no hubo intervención humana, «puesto que fue fruto de un rayo», precisó.