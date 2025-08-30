El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández, muestra al consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, la zona quemada en el concejo. E. C.

El consejero de Medio Rural promete en Caso que las ayudas por los incendios «estarán disponibles en pocas semanas»

Marcelino Marcos, de visita en el concejo de Caso, donde ardieron 243 hectáreas, recordó que hay 800.000 euros habilitados y que se pagarán 100 euros por cada res

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:02

«Estamos tratando de dar una respuesta rápida ante las necesidades urgentes que pueda tener el sector ganadero afectado por los incendios en los pastos», unas ayudas «que estarán a disposición en pocas semanas» y que ascienden a «800.000 euros para adquisición de forrajes y 100 euros por Unidad de Ganado Mayor (UGM)».

Así lo aseguró el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, durante su visita al concejo de Caso. Acompañado por el alcalde del municipio, Miguel Ángel Fernández, y el concejal de Medio Rural y teniente de alcalde de Caso, Juan Ramón Vega, conoció sobre el terreno «los muchos daños que se han producido». En un incendio que, dijo el consejero, «no está totalmente cerrado, ni mucho menos, porque en cualquier momento las condiciones pueden ser favorables para que vuelva a propagarse». El incendio de Caso se centró en los montes de Bezanes. Fue uno de los muchos que obligaron a pasar a situación 2 de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado (Infopa) desde las 04.46 horas del 13 de agosto y las 10.47 horas del día 29.

Cifró en «243 hectáreas afectadas dentro de las más de 6.500 en toda Asturias» y aprovechó la visita para «volver a trasladar la importancia que tiene la prevención y la colaboración ciudadana», aunque, aclaró, en el incendio de los montes de Bezanes no hubo intervención humana, «puesto que fue fruto de un rayo», precisó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  2. 2

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  3. 3 El Sporting solo sabe ganar
  4. 4

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  5. 5

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  6. 6

    DuPont se queda sin fabricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  7. 7 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  8. 8 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  9. 9 Estas son las calles de Gijón que estarán cortadas al tráfico por el triatlón del Santa Olaya
  10. 10 Golpe de la Guardia Civil de Asturias a un grupo dedicado al robo de cobre: cinco detenidos y más de 3.600 kilos recuperados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El consejero de Medio Rural promete en Caso que las ayudas por los incendios «estarán disponibles en pocas semanas»

El consejero de Medio Rural promete en Caso que las ayudas por los incendios «estarán disponibles en pocas semanas»