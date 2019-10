«Llevaba meses en el pueblo, pero no se relacionaba con el resto de vecinos» Los habitantes de Xixún, donde apareció muerto por un disparo Ginés Priede, dicen que «todavía nadie» de la familia haido a casa de la víctima JUAN VEGA Miércoles, 2 octubre 2019, 02:46

La muerte de Ginés Priede Junco, que fue encontrado el pasado domingo con un disparo en la cabeza a escasos cien metros de su casa, sigue centrando las conversaciones en la localidad sierense de Xixún. Los vecinos no se explican cómo en un pueblo donde están censadas poco más de doscientas personas ninguno de ellos había entablado un «contacto mínimo» con el fallecido. Muchos de ellos aseguran haberle visto en «contadas ocasiones» y apuntaban que sabían que llevaba «varios meses residiendo en la zona, porque conocíamos el modelo de su coche, pero, en el día a día, no se relacionaba con el resto de vecinos», comentaron. También corroboraron que, desde que sucedió el crimen, no han visto a «nadie» entrar en la casa: «No sabemos, realmente, quién era o si tenía familia, pero por aquí, de momento, no vino nadie».

Joaquín Ramos, vecino de Xixún, fue la primera persona que vio el cadáver a escasos metros de la puerta de su casa y contó a este diario que, en un primer momento, vivió momentos de «intranquilidad»: «Después de hablar con los agentes por primera vez piensas que puede no parecer muy normal, que en un pueblo tan pequeño como este, no conozcas al vecino que vive a cien metros de tu casa». Sin embargo, aclaró, «me quedé mucho más tranquilo cuando comprobé que nadie lo conocía por la zona». Ginés Priede Junco contaba con un amplio historial delictivo que le había llevado a pasar las largas temporadas en prisión. Había sido detenido y condenado por delitos de robos con violencia, tráfico de drogas y estafas, entre otros.

En los periodos que pasó en libertad cambió de domicilio muchas veces: Palencia, Burgos, Andalucía y, en Asturias, Oviedo y Gijón, donde llegó a vivir hace cuatro años en el barrio de Contrueces.

Su domicilio constaba como oficial en la calle río Sella de Oviedo a mediados de la década de los años 70. En esa época, ya tenía problemas con la justicia. Así se desprende del Diario Oficial del Ministerio de Marina, que en enero de 1975 recogía una requisitoria: «Ginés Priede Junco, soltero, mecánico, domiciliado últimamente en la calle Río Sella, 11 (Oviedo), procesado por el delito de deserción militar; compadecerá en el término de treinta días ante del Juez Instructor son Ángel Luis Lorenzo Pereira, teniente de Navío, destinado en el crucero Canarias, bajo el apercibimiento de ser declarado rebelde». Tenía entonces 23 años.

Además, en los años ochenta el Ministerio de Justicia le indultó, parcialmente, tras haber sido condenado en 1977 por la Audiencia Provincial de Málaga por cometer dos delitos de robo. En ese caso las penas ascendían a seis años y un día de presidio mayor y doce años y un día de reclusión menor. Volvería a ser detenido en numerosas ocasiones.