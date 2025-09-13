Las críticas del presidente de la Junta General avivan el debate interno en el PSOE de Asturias

Un temblor recorría ayer las filas socialistas. La entrevista que Juan Cofiño dio a EL COMERCIO era la comidilla. Vicepresidente del Principado la pasada ... legislatura y presidente de la Junta General ahora, es uno de los principales activos y reclama un «revulsivo» en la organización. El Día de Asturias fue el único socialista en regresar a la misa de Covadonga. «El que disiente calla para no ser señalado, hay que protegerle», demandó, al tiempo que cuestionó el modelo de primarias por debilitar el papel que ahora tienen las ejecutivas y grupos de trabajo.

El veterano de la clase política autonómica instó a tender puentes con el PP, sostuvo que no se puede hacer ninguna de las reformas que Asturias y el país precisan sin el concurso de los dos grandes partidos. Para romper la dinámica de bloques «todos tenemos que presionar, cada uno dentro de sus posibilidades», dijo. En última instancia, «si va a suceder y puede suceder» que las urnas den una mayoría liderada por el PP, Cofiño apuesta por un PSOE que facilite la gobernabilidad para evitar que Vox entre en el Ejecutivo. Al presidente Adrián Barbón lo ve más experimentado que en 2019 y cree que como «pisa mucho la calle» evita un mal en el que caen otros en su posición, el de rodearse de un grupo que lo desconecta.

Son coordenadas alejadas de la línea política que ahora sigue la FSA y el PSOE y que ayer agitaron el debate interno. En llamadas, chats y encuentros se masticó cada respuesta, confrontándola con la dinámica de la organización para reafirmarla o ponerla en cuestión.

Oficialmente desde la ejecutiva de la FSA se declinó hacer comentarios al respecto. A Cofiño se le tiene respeto y cariño en gran parte de la organización, lo que no obsta para que sus palabras hayan molestado a más de uno. «Es injusto. Ha sido vicepresidente del Principado, ha estado en la ejecutiva y ahora preside el Comité Autonómico; tiene cauces internos para expresar su opinión», repetían. Parte de las posiciones que defendió en la entrevista fueron debatidas y descartadas por amplia mayoría en los congresos nacional y autonómico de la organización, recordaban otros. «Fue uno de los que más se enfadó con el arzobispo cuando atacó al feminismo y al ecologismo y Sanz Montes sigue siendo el mismo, ahí están sus tuits sobre los 'moritos' o calificando de 'rifirrafe' el genocidio».

Alejandro Calvo y los pájaros

Como queriendo decir algo el consejero Alejandro Calvo dejó escrita en una red social una frase atribuida al escritor Heinrich Böll: «La izquierda tiene su ala derecha, la derecha su ala izquierda, oigo murmullo de alas, pero sé que ningún pájaro se elevará por los aires».

Lo cierto es que en privado hubo muchos en el partido que aplaudieron las reflexiones de Cofiño, pero pocos que quisieron hacer bandera de ellas. «Es a la dirección a la que le toca ahora hablar y tomar nota», declinaban.

No se atisba pues ningún pájaro que se eleve por los aires, siguiendo la imagen que apuntó Calvo. La FSA celebró en enero su congreso autonómico, ha superado los municipales, y encara la recta final de la legislatura, tiempo de tomar posiciones para ver quién entra y quién sale de las listas.

'Cepi': «No va conmigo»

En el orden municipal el debate se replicó en similares términos. Ángel García 'Cepi', regidor de Siero, dijo: «Respeto lo que dice pero no va conmigo. Sus respuestas me provocan ni frío ni calor, cero grados». Celestino Novo, primer edil de Muros de Nalón, consideró que «con los años que lleva Cofiño en el partido y su bagaje se ha ganado el derecho de pensar libremente y decir lo que crea; hay cosas que te gustarán más o menos, pero los estamentos del partido deberían ver lo que piensa». La alcaldesa de Avilés y el de Valdés están en la larga lista de los que declinaron hacer comentarios.

Sí hubo reacciones en la Junta. Xabel Vegas, coportavoz de IU-Convocatoria, consideró que hay argumentos de Cofiño «más propios del PP que de alguien que se dice socialdemócrata», «si quiere dejarle algún recado a Barbón o a Sánchez, tiene los órganos de su partido, utilizar para ello su condición de presidente de la Junta es un patinazo indigno. Le ha hecho un enorme daño a la institución a la que representa y a la neutralidad de su cargo».