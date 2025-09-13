El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Cofiño, en la Junta General del Principado. Mario Rojas

Las críticas del presidente de la Junta General avivan el debate interno en el PSOE de Asturias

La entrevista a Cofiño publicada este sábado en EL COMERCIO fue la comidilla en un partido donde la dirección optó por cubrir su malestar con silencio oficial

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:34

Un temblor recorría ayer las filas socialistas. La entrevista que Juan Cofiño dio a EL COMERCIO era la comidilla. Vicepresidente del Principado la pasada ... legislatura y presidente de la Junta General ahora, es uno de los principales activos y reclama un «revulsivo» en la organización. El Día de Asturias fue el único socialista en regresar a la misa de Covadonga. «El que disiente calla para no ser señalado, hay que protegerle», demandó, al tiempo que cuestionó el modelo de primarias por debilitar el papel que ahora tienen las ejecutivas y grupos de trabajo.

