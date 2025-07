Adrián Barbón, sobre el pacto fiscal con Cataluña: «No le vamos a tolerar a nadie un trato discriminatorio hacia Asturias»

Eduardo Paneque Gijón Sábado, 12 de julio 2025, 10:38 | Actualizado 11:34h. Comenta Compartir

Se esperaba a las 10.30 , en la AS-17, donde se inaugura el desdoblamiento entre Bobes y Sanmiguel. Son las coordenadas para el regreso de Adrián Barbón a la actividad política diaria tras unos días de baja médica. «Tenía ganas», insistió, «soy de los políticos que me gusta pisar barro, no soporto estar encerrado». Y claro, más allá de la propia infraestructura, lo que tocaba era repasar la actualidad política de la última semana: fiscalidad, comité federal del PSOE, feminismo, medidas anticorrupción... Y China, porque si algo quiso destacar de lo sucedido en su periodo trabajando desde casa fue la visita de una delegación, con el embajador a la cabeza, la pasada semana a la región. «Se demuestra que somos un gobierno serio que apuesta por las inversiones, que somos una tierra de oportunidades».

De lo que está por venir, la fiscalidad, sobre la que se recordó que la postura no es nueva, que la dijo hace un año cuando se firmó el pacto de ERC y PSC, que está en los Acuerdos de Santiago, en las resoluciones de la FSA y en los acuerdos con los grupos parlamentarios en Asturias «del que parece que ahora se descuelga el PP». No obstante, repitió que «vamos a entra en contra de cualquier privilegio. Si hay desequilibrios o Asturias no está bien tratada, vamos a estar en contra».

Adrián Brabón remitió cualquier decisión concluyente al Consejo de Política Fiscal y Financiera donde avanzó que «si no estamos conformes, votaremos en contra» e insistió: «No le vamos a tolerar a nadie un trato discriminatorio hacia Asturias».

La baja médica también le imposibiltó acudir al Comité Federal del pasado sábado, pero el presidente asturiano elogió la delegación y la defensa que se hizo de la FSA en dos ámbitos clave, el feminismo y la lucha contra la corrupción. Barbón alertó sobre cómo la sociedad, y los partidos, siguen penalizando y atacando a la mujeres por el mismo hecho de que adquieran poder, y se felicitó de «la llamada de atención al feminismo e igualdad en el PSOE». Por ello, elogió lo dicho en el Comité Federal por Adriana Lastra, recordó que él se educó desde pequeño con dos referentes como son Maricusa Argüelles y Aida Fuentes, y reivindicó su ejecutivo «feminista y comprometido con la igualdad».

Ya respecto a las contra la corrupción que después tuvieron su reflejo en lo anunciado en el Congreso, sacó pecho: «Tras escuchar a Pedro Sánchez son un fiel reflejo de lo que pedía Asturias. La corrupción hay que perseguirla y acabar con ella, que tengan miedo a que se les pille».

Donde no quiso mojarse, y ahí estaba la atenta mirada del alcalde de Siero, fue sobre Costco y su implantación en el concejo. Remitió a que la empresa ha presentación la documentación para ser un proyecto estratégico, pero que será, en este caso Sekuens, quien evalúe si lo cumple o no, antes de que vaya a Consejo de Gobierno, donde se tomará la decisión definitiva. Eso sí, aprovechó la pregunta sobre este asunto para referirse a la votación de la enmienda a la totalidad de la ley Simplifica que tendrá lugar este lunes en la Junta.

Sobre los deberes pendientes, las demandas recogidas en la Alianza por las Infraestructuras. En concreto, el enlace de Robledo «del que he pedido al ministerio que lo agilice lo máximo posible es muy importante a efectos de movilidad y dinamización económica».

Su vuelta a la agenda pública continuará con la visita a la Semana Negra .