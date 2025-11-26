La economía en torno a los mayores mueve cifras astronómicas y Asturias quiere ser «un referente» El sector de los cuidados, dicen los expertos, la causa de que Asturias haya ganado población

Cada vez son más, con mejor salud y más años por delante. Y mayor poder adquisitivo. Los mayores no son «un asunto menor, sino una prioridad para quienes creemos en una sociedad inclusiva». Y no solo por la inclusión, sino porque hoy en día son un sector que «impulsa la innovación, genera empleo, dinamiza y el consumo y nos recuerda que el envejecimiento no es sinónimo de pérdida sino de potencial». Tienen, por tanto, «alto valor, de talento y económico». Lo ha dicho la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marca del Arco, en su intervención en la jornada 'Economía plateada, motor de la innovación, inclusión y desarrollo económico centrado en las personas mayores', organizada por EL COMERCIO, en colaboración con la Cámara de Comercio y celebrada en el Palacio de Congresos de Gijón.

Viendo las oportunidades, además de las necesidades que hay que atender, Del Arco defiende que «invertir en la economía plateada y talento senior no es solo una estrategia económico, sino una apuesta por la cohesión social», que pasa por «aprovechar el valor de todas las edades» y, con ello, hacer una «sociedad más fuerte».

La cuestión económica ha centrado parte de la jornada. Lo ha puesto sobre la mesa la consejera, pero también el director general de FADE, Alberto González: «El potencial de mercado es tremendo. Según los últimos datos, en Europa la economía de mayores genera 1,9 billones de euros al año». No hay datos de Asturias, pero González llama la atención sobre una 'pista': «La pensión media de Asturias es la segunda más alta del país, solo detrás del País Vasco, porque allí el Gobierno la complementa». Solo para el pago de pensiones, recuerda el director de FADE, «entrarán en Asturias unos 6.800 millones de euros este año», más que el presupuesto regional. Y eso da una idea, explica, del potencial. Pese a eso, «las empresas no están mirando a la cara a ese sector», lamenta.

Porque como ha quedado claro en la jornada, al hablar de mayores se habla de cuidados y atención, pero también de población con buena salud «que sale, viaje, consume, va a la ópera...».

Una población con un potencial también de experiencia profesional. Y de todo ello quiere aprovecharse Asturias y convertirse «en un referente en este ámbito», ha dicho la consejera. Para ello, «necesitamos la implicación de las empresas, los medios y las instituciones».

Dignificar los cuidados

Buena parte del empleo que crea la economía plateada es en el sector de los cuidados. Un sector que «es el que nos ha hecho ganar población, porque los que han llegado no han venido a poner copas», defiende Almudena Cueto, responsable de CECOEC en Asturias y que ha insistido en la necesidad de «dignificar un sector» que implica a muchas profesiones y que ayuda «a fijar población».

Alberto González y Almudena Cueto han participado en una mesa redonda junto con Guillermo Díaz Bermejo, presidente de SECOT en Asturias, que ha reivindicado, a sus 75 años, el potencial de los mayores. «Generamos puestos de trabajo, algunos somos también inversores, cuidamos a los nietos y eso permite que sus padres trabajen y generen economía. Estamos ayudando, somos útiles, importantes y necesarios. Debería contarse con nosotros».

Brecha digital

Hay oportunidades, pero también hay retos. El más destacado, la brecha digital. Lo ha contado el propio Guillermo Díaz, que ha hablado de las muchas dificultades para moverse en entornos como la banca digital o incluso Astursalud.

Los participantes han apostado por impulsar «cambios presupuestarios, urbanos, sociales y legales», entre otros, para dar a los mayores el lugar que deberían tener.