«No sé si están esperando a que nos ahoguemos para dar una solución» 02:01 Los bomberos sacan a una mujer mayor de una casa ya inundada en Raíces, Castrillón. :: MARIETA Varias casas de la localidad de Raíces sufrieron, como cada vez que «llueve de más», inundaciones YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Jueves, 24 enero 2019, 03:03

La jornada de ayer fue complicada en la comarca de Avilés donde las fuertes lluvias y el viento dificultaron la circulación con carreteras cortadas en varios puntos, pero el principal foco de atención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estuvo puesto en el río Raíces a su paso por la localidad del mismo nombre, en Castrillón. Allí el agua entró en varias casas, como la de Marlén Calvo, que se lamentaba de volver a vivir nuevamente un episodio que «por desgracia se repite cada vez que llueve un poco de más». Cree que después de tantos años de inundaciones «se debería buscar una solución, no se si están esperando a que nos ahoguemos para ponerla». «Somos los olvidados, no veo que nadie haga absolutamente nada». Ella lleva casi tres años en esta zona y ha vivido ya varios desbordamientos del río, pero el de ayer fue el mayor, ya que el agua entró en su casa a primera hora de la tarde y le cubría los tobillos. Por la mañana el agua había subido mucho y llegaba ya a algunas de las viviendas, «pero de repente no se qué pasó y el agua entró por la puerta y no dejó habitación sin inundar», apuntaba mientras comenzaba a recoger las cosas para irse a casa de su madre, que reside en el piso de arriba, una vivienda individual con acceso desde la parte de atrás de la suya. Marlén Calvo agradecía el trabajo de Policía Local, Guardia Civil y Bomberos, «que cada poco tiempo pasan por aquí preguntando si necesitamos algo». Fueron estos últimos los que se encargaron de llevar a la persona mayor que reside con ella al piso superior para evitar que tuviera que cruzar toda la casa y el jardín inundados.

En Castrillón se produjeron otros problemas por la caída de árboles, que obligó a cortar carreteras como la que une Piedras Blancas con Santiago del Monte, o Pillarno en donde se desbordó el río y se inundaron las escuelas por lo que se suspendieron las clases, la Policía Local llevó a dos niños en su todoterreno hasta donde estaban sus padres porque no podían acceder hasta el centro para recogerlos.

La madrugada y primeras horas de la mañana en Avilés también fueron complicadas con numerosas inundaciones. El punto de mayor complicación fue en El Reblinco, cortado buena parte de la jornada al tráfico por las inundaciones, y también en los accesos al colegio Virgen de las Mareas, inundados junto a su patio. Pero la vista también estuvo puesta durante toda la jornada en los ríos Arlós, muy crecido, y el Magdalena que se llegó a desbordar y obligó a cortar la carretera en Fuente Santos. En Lluera también hubo inundaciones.

La Policía Local señalizó todos los puntos de acceso del puente de El Reblinco, en la zona industrial de Las Arobias, para prohibir la circulación, no obstante, algún vehículo no hizo caso de las señales y tuvo que ser sacado del agua por la grúa. Los semáforos que regulan la entrada a Avilés por la antigua AI-81 se veían también afectados por el temporal, lo que hizo que el tráfico fuera complicado. Lo mismo que en el centro de Avilés en el cruce de Doctor Graíño, Jardines y Fernández Balsera. El viento derribó señales, contenedores y un árbol.

En Corvera el mayor problema se produjo en Campañones: un argayo impidió al bus escolar recoger a los estudiantes, que fueron trasladados en una furgoneta municipal. También el río cortó el acceso a Camina desde el polígono de Cancienes y en Molleda de Abajo.