Eva Ledo: «No considero que la enseñanza concertada esté discriminada»

«¿Va a continuar discriminando a la educación concertada?» La pregunta, formulada por el diputado de Vox Javier Jové, ha sido la primera ... que ha tenido que contestar la consejera de Educación, Eva Ledo, en la Comisión de Educación. Lo ha hecho ante varios representantes de la escuela concertada, con sus características camisetas naranjas, y un rato antes de que dé comienzo la manifestación convocada en Oviedo.

Y la respuesta de Eva Ledo, aunque haya tratado de no salirse del guión del diálogo y la escucha, ha sido clara: «Debo negar el enunciando de la pregunta. La discriminación es otra cosa. No considero que esté discriminada la educación concertada». Rechaza de este modo Ledo uno de los argumentos que esgrime siempre esta red, que existe dicha discriminación, que achacan a cuestiones política, y que eso es lo que provoca las grandes diferencias respecto a la enseñanza pública. Unas diferencias que, en el ámbito salarial, el diputado de Vox ha fijado en unos 496 euros mensuales para docentes con 0 años de experiencia; 585 para los que tienen 6 años de carrera y de más de 1.100 para los que acumulan 30 años trabajados. «A lo largo de una vida laboral hablamos de unos 250.000 euros. ¿Eso no es discriminación?», ha preguntado Jové.

Eva Ledo no ha entrado en cuestiones concretas, pero ha defendido que «la enseñanza concertada forma parte de nuestro sistema educativo, es una red complementaria y así queremos que sea». La consejera ha avanzado que habrá «calendarios de trabajo», como piden los sindicatos, pero no ha avanzado nada de las propuestas concretas que pondrá sobre la mesa, por respeto al comité de huelga, con el que se sentará la próxima semana. Defiende que es una «muestra de buena fe» reservar para dicho encuentro las cuestiones a tratar.

Además, ha defendido que en los últimos años se han producido «grandes avances» en la enseñanza concertada, haciendo referencia a acuerdos alcanzados como la reducción de la ratio a 23 alumnos de forma progresiva, el aumento de la ratio de profesores por unidad en Infantil y la disponibilidad de algunas horas no lectivas para los directivos. Todas esas medidas han sido calificadas en todo momento de insuficientes por los sindicatos y por los titulares de los centros.

Una y otra vez ha repetido Ledo su compromiso de «diálogo continuo», la voluntad de «avanzar en una educación de calidad», de «trabajar con toda la comunidad educativa, directores, docentes, sindicatos», de «tender puentes», de actuar con «humildad».

La segunda pregunta a la que Ledo debía dar respuesta era la formulada por Adrián Pumares, de Foro: «¿Cómo tiene previsto recuperar la confianza de la comunidad educativa?» Conseguir eso es precisamente uno de los objetivos que Ledo se ha marcado, muy consciente de que se hace cargo de la consejería en un momento muy complicado, con muchos puentes rotos.

Las herramientas con las que asegura contar para conseguirlo son su experiencia en la gestión, el conocimiento que tiene sobre el sistema educativo asturiano, la escucha y el diálogo y la «hoja de ruta» que piensa seguir paso a paso y que no es otra que el pacto logrado entre Administración y sindicatos para desconvocar la huelga de la enseñanza pública. El objetivo, además de recuperar la confianza es «consolidar Asturias a la vanguardia de la educación».

Pumares le ha recordado, en este punto, que «la concertada también forma parte de esa comunidad educativa» y le ha advertido de que va a necesitar mucho más que «buenas palabras» para reconducir la situación. Le ha hablado de los directores molestos, del profesorado cansado, de las familias preocupadas... y de «una consejería que ha perdido el rumbo de la credibilidad». Una situación de la que ha culpado directamente al presidente: «El princpal responsable es Adrián Barbón, que se dedicó a tocar la lira cuando todo ardía y puso a los pies de los caballos a Lydia Espina en cuanto tuvo ocasión. Tome nota, porque suele hacerlo con las consejeras».

No ha querido Eva Ledo en entrar en ataques ni en nada que «nos lleve a la confrontación. Mi voluntad es otra». Y ha insistido en que cumplirá los compromisos con «toda la red de enseñanza» y a hacerlo con «responsabilidad y humildad, que son las grandes banderas que tengo a mis espalda». Ha pedido la consejera a los grupos políticos, como ha hecho con los directores, un margen de confianza y tiempo para organizar agendas, reuniones y calendarios de trabajo.