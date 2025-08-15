El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una clienta le pregunta por un diseño de ropa a Aida Díaz. JOSÉ SIMAL

«Anda polo segao» en el Pueblo de Asturias

El Lugar más fresco. Y tranquilo de la Fidma está ocupado por 16 estands organizados por la Fundación Caja Rura

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:06

A la sombra «frescos y relajados y andando polo segao», como dice una de las camisetas de Roberto Ramos, se encuentra el mercadillo artesano organizado por la Fundación Caja Rural de Gijón en el Pueblo de Asturias. Un lugar idílico dentro de la Feria. «Por ti cuchaba en chanclas», se lee en otra de las sudaderas. Toda una declaración de amor para este mercado en el que se pueden encontrar artesanía, ropa, comida, juguetes o las joyas de moda de este verano.

Bisituería de magaya

Con mayaga, el resultante de los restos de la manzana una vez que esta se ha prensado en los llagares para producir sidra Pedro da Silva confecciona pendientes, colgantes y todo tipo de bisutería. «A la gente le sorprende y le gusta mucho la verdad. Está teniendo muy buena acogida», indica da Silva. Este artesano portugués lleva dos años viniendo a la Feria «y los que me quedan, me gusta muchísimo», confiesa.

«Ropa evolutiva»

Aida Díaz empezó a coser porque no le gustaban los diseños de ropa para su hija y empezaba a crecer y veía que tenía que tirar la ropa al poco tiempo. «Descubrí entonces la ropa evolutiva que es la ropa que crece con los peques, o sea, con diferentes sistemas de ajuste dura varias tallas». En su puesto se pueden encontrar sudaderas, camisetas, petos, pero también baberos, cintas para el pelo o coronas infantiles y regalos para cumpleaños. «Es una adicción. Yo comencé hace poco y me gusta mucho» le comenta una clienta.

