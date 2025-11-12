El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un AVE S-106 estacionado en Gijón. José Simal
Transportes en España

Foro denuncia ante la Comisión Europea «las mentiras» del ministerio sobre el AVE a Gijón

Pumares remite una carta al comisario del Corredor Atlántico indicándole que es falso que los trenes puedan ir ya a más de 200 por hora en Oviedo-Gijón

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:41

Comenta

La Comisión Europea designó en septiembre a Francois Bausch como coordinador del Corredor Atlántico en sustitución de Carlo Secchi. Bausch fue ministro de Transportes ... en Luxemburgo, es de Los Verdes, y entre los primeros retos está presentar el año que viene su primer 'work plan', un informe que identifique cuáles son los tramos que tienen más difícil llegar al 2030 con las mejoras que marca el actual reglamento. En Asturias esa norma especifica que para dentro de cinco años Lena-Gijón debería estar adaptada a la alta velocidad. El propio Secchi ya explicó en este periódico que el tramo debería permitir alcanzar «al menos» los 200 por hora.

