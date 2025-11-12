Foro denuncia ante la Comisión Europea «las mentiras» del ministerio sobre el AVE a Gijón

Ramón Muñiz Gijón Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

La Comisión Europea designó en septiembre a Francois Bausch como coordinador del Corredor Atlántico en sustitución de Carlo Secchi. Bausch fue ministro de Transportes ... en Luxemburgo, es de Los Verdes, y entre los primeros retos está presentar el año que viene su primer 'work plan', un informe que identifique cuáles son los tramos que tienen más difícil llegar al 2030 con las mejoras que marca el actual reglamento. En Asturias esa norma especifica que para dentro de cinco años Lena-Gijón debería estar adaptada a la alta velocidad. El propio Secchi ya explicó en este periódico que el tramo debería permitir alcanzar «al menos» los 200 por hora.

Tal y como destapó EL COMERCIO, la semana pasada la Comisión presentó un Plan de Acción para la alta velocidad. En sus mapas da por hecho que Oviedo-Gijón permite ir a más de 200 por hora y en Lena-Oviedo confía en que estén en 2030. El diputado de Foro, Adrián Pumares, fue el primero en denunciar la situación. Ayer además remitió una carta al comisionado advirtiéndole de «las mentiras» del ministerio en este asunto. Los mapas de Bruselas especifican que la información procedía de los gobiernos.

