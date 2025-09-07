La fuerte crispación política marca las celebraciones previas al Día de Asturias

La polémica en relación con las recientes declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, llamando a «cavar la fosa donde reposarán los restos ... de un Gobierno que nunca debió haber existido« ha sacudido el debate político en la región en la víspera del Día de Asturias. Cuestionado por las manifestaciones de su compañero de filas, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, respondió con un ataque directo al presidente del Principado, Adrián Barbón. »Yo lo que condeno enormemente es a aquellos que cavan trincheras para dividirnos y para traer conflictos artificiales, conflictos que nada tienen que ver con la convivencia y con lo que se siente en la calle entre los asturianos«, denunció el líder popular en relación con el posicionamiento del jefe del Ejecutivo con la participación de Israel en la Vuelta Ciclista o su negativa a asistir a la Misa de Covadonga con motivo del Día de Asturias.

El líder popular acusó a Barbón de «quitarse la careta» y mostrar «su verdadera intención de tensionar y dividir a los asturianos». «Barbón lleva años intentando presentarse como un presidente moderado, de centro, incluso citando a Adolfo Suárez, pero yo me pregunto si Suárez alentaría manifestaciones contra deportistas por cuestiones políticas. La respuesta es no», sentenció.

«Lo hemos visto en el Descenso Internacional del Sella, cuando Barbón exhibía la bandera de Palestina politizando un evento que une a los asturianos, y ahora lo volvemos a ver en la Vuelta», lamentó desde Puerto de Vega (Navia), donde participó en las fiestas de Nuestra Señora de la Atalaya.

Que el presidente del PP no se posicionara expresamente sobre las palabras de Tellado y, por contra, utilizara el mismo símil para acusar a Adrián Barbón molestó y mucho al presidente. El jefe del Ejecutivo entiende que hablar de fosas en Asturias «traspasa los límites de la acción política». «En Asturias conocemos bien las fosas, las fosas que están en las cunetas de tantas carreteras, en tantos cementerios, dentro o fuera, porque las tapias de los cementerios servían para fusilar gente», lamentó Barbón, quien ayer participó en los actos previos al Día de Asturias que tuvieron lugar en Cabranes y Bimenes, desde donde animó a disfrutar de las celebraciones y del programa de actividades previsto para el día grande, que tendrá lugar hoy en Nava.