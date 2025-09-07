El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro Queipo, presidente del PP, en las fiestas de Puerto Vega, en Navia; y Adrián Barbón, presidente del Principado, removiendo arroz con leche en Cabranes. E. C.

La fuerte crispación política marca las celebraciones previas al Día de Asturias

Álvaro Queipo acusa a Adrián Barbón de «cavar trincheras» para dividir y éste le reprocha que «hablar de fosas en Asturias traspasa los límites políticos»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:17

La polémica en relación con las recientes declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, llamando a «cavar la fosa donde reposarán los restos ... de un Gobierno que nunca debió haber existido« ha sacudido el debate político en la región en la víspera del Día de Asturias. Cuestionado por las manifestaciones de su compañero de filas, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, respondió con un ataque directo al presidente del Principado, Adrián Barbón. »Yo lo que condeno enormemente es a aquellos que cavan trincheras para dividirnos y para traer conflictos artificiales, conflictos que nada tienen que ver con la convivencia y con lo que se siente en la calle entre los asturianos«, denunció el líder popular en relación con el posicionamiento del jefe del Ejecutivo con la participación de Israel en la Vuelta Ciclista o su negativa a asistir a la Misa de Covadonga con motivo del Día de Asturias.

