Gimena Llamedo a los docentes: «Tenemos la mano tendida para volver a reunirnos cuanto antes»

Queipo «Estamos ante una huelga histórica. Barbón debe convocar elecciones»

Quien también habló en esta jornada puente entre las movilizaciones del viernes de los docentes y las previstas para el domingo fue Álvaro Queipo. El presidente del PP en Asturias fue rotundo: «Hemos visto la dimisión de casi un centenar de directores de centros educativos, estamos ante una huelga histórica y una de las mayores crisis más importantes que hemos visto en los últimos años», por lo que le dice a Adrián Barbón que «debería convocar elecciones porque son incapaces de resolver lo que está pasando. Toda Asturias sabe que esto no va a ir a mejor. Si les queda un poco de amor por Asturias deberían echarse a un lado».

Entiende el portavoz del PP que «este gobierno está agotado. Han pasado seis años desde que Adrián Barbón gobierna y sería el momento de ver los frutos de una buena gestión. Lejos de eso, lo que vemos es que Asturias va a peor y a marchas forzadas. El problema que tenemos en Educación es un problema más. También vemos que salen a la calle los trabajadores de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. No es un efecto contagio, es un efecto de cambio de ciclo, de un gobierno que no da para más y que está absolutamente incapacitado para solucionar los problemas que tiene Asturias».

Además de mostrar su preocupación «porque esto afecta a muchas familias, a sectores enteros», lamentó que «no estoy viendo en el Gobierno ni el respeto ni la seriedad necesaria para abordar esta situación como habría que hacerlo para que , por lo menos, se encarrilase y se pudiera llevar a buen puerto. Si el gobierno es consciente, que creo que ya lo es, de que es incapaz de resolver esta situación, creo que tiene que tomar alguna decisión. NO puede ser que haya sectores que se vayan sumando semana tras semana movilizaciones en contra de un gobierno que no es capaz de solucionar nada y aquí en Asturias estemos a la espera. No podemos aguantar dos años más con esta situación».

La portavoz de la formación en Educación, Gloria García, ya confirmó que estará mañana en la concentración de protesta prevista en la ovetense plaza de España, frente a la sede de la Consejería de Educación.