Los docentes asturianos, tras la ruptura de las negociaciones con el Principado: «No es momento de rendirse»

Salían anoche los sindicatos «decepcionados». Tras dos larguísimas tardes (y noches) de conversaciones, no había sido posible un entendimiento. Aunque se admite que ha ... habido «avances», la propuesta salarial del Gobierno es lo que finalmente ha llevado al bloqueo de la situación y a la ruptura de las negociaciones, al menos por el momento.

Hay cansancio entre el profesorado. Pero también intención decidida a seguir adelante. En este viernes que supone ya el undécimo día de movilizaciones, desde el martes 27 de mayo, los docentes han vuelto a las aulas, ya que hoy no hay huelga convocada, mientras organizan las protestas del fin de semana. En algunos casos han vuelto entre los aplausos de familias y alumnos.

El mensaje que se están dando entre ellos y están lanzando hoy es muy claro: «No es momento de rendirse». Lo dicen después de que ayer hubo quien abandonó ya la huelga y después de que en la concentración de la tarde de ayer ante el EASMU se notara cierto descenso en la movilización. Por eso, hoy tratan de levantar los ánimos. «¿Ahora que has llegado hasta aquí, te vas a rendir?¿De verdad crees que se gana una guerra en el primer asalto? ¿Vamos a aceptar migajas cuando merecemos dignidad? ¿De verdad vas a dejar que ellos decidan por ti? ¿No ves que nos quieren solos y cansados... porque saben que juntos somos fuertes? » Así que hoy se repiten la frase que vienen diciendo tanto en los últimos días: «Ni un paso atrás».

«Podemos volver a acorrarlarles»

Un «maestro frustrado pero esperanzado» lanza hoy a sus compañeros este mensaje: «Es el momento de recuperar la seguridad y valentía que demostramos aquellos primeros días. La que hizo caer a una consejera. La que sacó a 30.000 asturianos a la calle un domingo. La que otras comunidades empezaban a envidiar. Este fin de semana estamos llamados de nuevo a movilizarnos. Y no debemos sentirnos derrotados. Debemos mostrar que estamos más vivos que nunca. Que podemos hacer más ruido que el domingo pasado. Que este lunes —primer día de huelga tras el golpe— podemos volver a acorralarles».

Mientras tanto, los cinco sindicatos docentes, ANPE, CC OO, SUATEA, UGT y CSIF, se reúnen esta mañana para organizar los actos del fin de semana, para estudiar bien todo lo que está en la mesa y reflexionar sobre lo logrado y los próximos pasos a dar. Ya hay algunas decisiones tomadas. El domingo, a las 12 de la mañana, habrá una concentración en la Plaza de España, en Oviedo. El lunes regresa la huelga y habrá también una "radicalización" de las movilizaciones "tal y como nos están pidiendo los afiliados y los docentes", ha explicado Gumersindo Rodríguez, de ANPE, al término de la reunión. Habrá "cortes de carreteras, barricadas, encierros en centros educativos y otro tipo de iniciativas". No obstante, las organizaciones sindicales mandan "un llamamiento a la responsabilidad hacia el diálogo por parte de la Administración, de manera que podamos cerrar el conflicto de manera satisfactoria para ambas partes".

«Nos vemos obligados a radicalizar la protesta», dijo anoche Borja Llorente, de CC OO, el encargado de comunicar a los manifestantes, al término de las negociaciones, las buenas y malas noticias. Y la de anoche fue mala. «Defraudado», Gumersindo Rodríguez, de ANPE, confiaba en la «responsabilidad» de la Administración para desbloquear la situación, ofreciendo una mayor subida salarial. «No es una cuestión solo del sueldo, pero no es menor estar en la parte baja del ranking salarial», justificaba Miguel Laria, de SUATEA. «La última propuesta de la Administración ha chocado con algo que es fundamental en las reivindicaciones, la homologación salarial», decía Cristóbal Puente, de UGT. Y Jorge Caro, de CSIF, admitía que lo que está ocurriendo es el resultado de «20 años de sucesivos gobiernos del PSOE minusvalorando la educación y a los docentes. Y ahora nos encontramos que además de ser los peor pagados, somos los que tenemos las peores condiciones laborales».

Reivindicaciones de FP

Aunque el foco se puso ayer en el sueldo, desde algunos sectores del profesorado se trata desde anoche de recordar que hay otros aspectos que no han sido atendidos. Desde la Formación Profesional, por ejemplo, recuerdan los problemas que están teniendo con la aplicación de la nueva ley, en un curso lleno de «improvisaciones y sin planificación, con cambios normativos mal comunicados y sin tiempo de adaptación», con convenios con empresas «sin validar a tiempo», alumnos que no pudieron empezar las prácticas y «formación impartida por personas no acreditadas», además de «falta de diálogo con el profesorado, instrucciones insuficientes o a destiempo, reducción de horas en módulos técnicos, falta de formación sobre el nuevo modelo de evaluación».

En Primaria y Secundaria siguen echando en falta medidas para una «inclusión real», concreción sobre la contratación de más PT y AL y el aumento de apoyos, entre otras cosas.