Los estudiantes de la Universidad de Oviedo, con el ministro Bolaños. Uniovi

Prevenir la violencia de género a través de un mensaje de texto

Estudiantes de la Universidad de Oviedo desarrollan un sistema que detecta el riesgo de agresión mediante los mensajes del maltratador

Olga Esteban

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 18:55

Comenta

Una víctima de violencia de género empieza a recibir mensajes en el móvil. Es su agresor. Quiere ponerse en contacto con ella pero ella le rechaza. La conversación acaba con una amenaza. «Voy a hacer daño a tu familia. Te voy a matar». Ese mensaje activa una llamada a la Policía. No es magia: es la aplicación que han desarrollado un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de Oviedo que han resultado ganadores del DATAthon del Datafórum Justicia 2025, celebrado la semana pasada en León.

Isabella Delgado, Natividad Mayé, Alejandro Morís, Vanessa Pérez e Irvin Tapioles se enfrentaban a un reto: buscar una forma en la que la tecnología mejorara la justicia. De las opciones que el certamen les daba, ellos eligieron la prevención de la violencia de género. Y ahí nació Sidac, el Sistema de Inteligencia para la Detección y Alerta de Control.

Se trata de una aplicación que la víctima se instala en su teléfono móvil y que analiza los mensajes que recibe. En función del vocabulario, entre otras cosas, la aplicación es capaz de evaluar el nivel de riesgo y distinguir entre mensajes normales y de riesgo bajo. Cuando el nivel de riesgo es alto, la aplicación activa una alerta y notifica la situación a la policía. Además, de forma automática, da a la víctima la posibilidad de llamar al 112.

La aplicación se apoya en herramientas ya existentes y aprovecha la infraestructura gubernamental actual. Está pensado para mujeres que han sufrido violencia de género y que ya están registradas en bases de datos oficiales, también para personas que voluntariamente se inscriban en el sistema. Los estudiantes han tenido muy en cuenta toda la legislación sobre protección de datos.

Entre sus objetivos no solo está la prevención, sino también evitar una doble victimización de las mujeres. Por eso, este sistema convierte los mensajes que recibe la víctima en pruebas preconstituidas, para que la denunciante no tenga que volver a aportarlos en el caso de un juicio.

Sidac, que se basa en el análisis inteligente de datos y la detección temprana de indicadores de riesgo, ha sido elegida como la solución más innovadora en el sector de la justicia y el equipo asturiano ha recibido un premio de mil euros. «Estamos muy felices de recibir el reconocimiento, pero aún más de haber vivido la increíble experiencia del DATAfórum Justicia 2025. Esta experiencia nos ha permitido crecer como estudiantes, profesionales y personas, ya que conocimos a gente maravillosa, aprendimos muchísimo de ellos, disfrutamos de la ciudad de León y descubrimos de lo que realmente somos capaces, tanto de forma individual como en grupo», ha celebrado Isabella Delgado Muñiz, integrante del equipo ganador.

El proyecto buscará, ahora, la viabilidad real: «Nuestro deseo es seguir desarrollándolo hasta verlo implementado algún día, contribuyendo así a una sociedad más segura, justa e igualitaria. La tecnología puede y debe ser una herramienta para construir un mundo mejor», han afirmado.

El equipo recibió el premio en un evento final que estuvo presidido por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

