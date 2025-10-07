«Con los últimos feminicidios en España hemos descubierto la mayor vulnerabilidad de mujeres con discapacidad, adicciones o mayores»

Son más de 80 y representan a las unidades de violencia de género habilitadas en cada una de las delegaciones del Gobierno del país. Los ... días 7 y 8 celebran su congreso anual que sirve de análisis general y elaboración de objetivos. Una cita que, aunque a puerta cerrada, se celebra en el Centro Niemeyer de Avilés y que han inaugurado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, junto a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. En un acto en el que estuvieron presentes también la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro y la secretaria general de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Miryam Álvarez Páez. Todas recibidas por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y la vicepresidenta del Principado, también consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo.

Fue Carmen Martínez la encargada de explicar la importancia de estas unidades «que están abiertas en todas las delegaciones del Gobierno de todo el territorio español». Según señaló, «son elementos claves de todo el sistema de protección, prevención y sensibilización sobre la violencia machista», mientras que el encuentro sirve «para coordinar todo el trabajo y, también, para ofrecer unas píldoras de formación que nos vienen muy bien a todas, y hacer intercambio de buenas prácticas».

Entiende ella que estas unidades «son poco conocidas, pero suponen la lucha contra la violencia machista en el territorio, al lado de las víctimas». Entre sus funciones, «llevan el seguimiento de todas las mujeres protegidas en el VioGen, el de todos los puntos violetas, además de las labores de coordinación con otras instituciones, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con las entidades locales«. Además de ser las encargadas de calificar de feminicidio los asesinatos de mujeres, tienen como responsabilidad »el seguimiento de la ejecución de los fondos del Pacto de Estado. Para asegurarnos de que están bien empleados y de que se invierte en lo que se tiene que invertir«. Un Pacto de Estado, recordó, »que se renovó en febrero de este año, con la el apoyo de todo el Congreso, salvo Vox, y con 461 medidas que nos obligan a todas las instituciones y a la sociedad civil para luchar contra la violencia sobre las mujeres«.

Aprovechó la visita Carmen Martínez para insistir en que los problemas detectados con las pulseras telemáticas, con las que se controla la posición de los acusados de maltrato, «no han tenido fallos». Aseguró que «no hemos recibido ningún dato de Fiscalía sobre sentencias afectadas», y volvió a decir que «no ha habido fallos en las pulseras, el sistema siempre estuvo protegiendo a las mujeres, lo que hubo es un periodo concreto de tiempo, durante el cambio de empresa, en el que los datos recogidos por el sistema referidos a incumplimientos antiguos hubo dificultades para entregarlas a los juzgados. Quedó solucionado a final de año. Esos datos han podido ir a los juzgados. Nunca ha habido ninguna víctima en peligro».

Volvió a recalcar que «el sistema funciona con normalidad. Las víctimas están protegida» y recordó que « hemos pedido perdón a ellas por todo el revuelo generado». Un perdón que ha sido ya contestado: «Estamos recibiendo cada día muestras de apoyo de las víctimas, agradeciendo nuestra labor. La sala Cometa (encargada del control de las protecciones telemáticas) ha recogido que el 90% de las víctimas con protección recomienda a otras víctimas que acudan al sistema».

«Cada denuncia es una nueva vida que comienza», dice Lastra

Respecto a la función de las unidades, en un país en el que han sido asesinadas 29 mujeres en lo que va de año, tres de ellas en Asturias, Carmen Martínez destacó la importancia de los análisis que esos departamentos hacen de cada feminicidio. «Hemos detectado que hay ciertas vulnerabilidades que tienen algunas mujeres añadidas que las hacen más débiles, como sufrir una discapacidad, tener una adicción, ser una mujer mayor, aumenta la vulnerabilidad», un descubrimiento que «nos ayuda para hacer políticas más acertadas y avanzar».

En este sentido, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quiso intervenir para recordar que las tres mujeres asesinadas en Asturias, Karilenia Charles, Susana Sierra y Dolores Fernández, «no habían presentado ninguna denuncia contra sus agresores». En su opinión, «es importante que las mujeres denuncien. Y si no lo hacen, sus entornos. Para eso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan con muchísima diligencia y activan el Protocolo Cero, hay muchas mujeres que se salvan gracias a él. Cualquiera que pueda intuir que hay malos tratos, que denuncie, cada denuncia que se pone es una una vida nueva que comienza».

En la misma línea, recordó que los casos de Karilenia y Dolores ya dependen de los juzgados especializados, «pero no el de Susana, que sigue en el de Instrucción número 2 de Gijón«. Espera Lastra que »cuando acabe la instrucción pase al juzgado de violencia«.