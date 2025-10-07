El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias; Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado; Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza. Pablo Nosti

«Con los últimos feminicidios en España hemos descubierto la mayor vulnerabilidad de mujeres con discapacidad, adicciones o mayores»

Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, asegura en Avilés que «ninguna víctima estuvo en peligro por el problema con las pulseras». Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, confía en que el caso de la gijonesa Susana Sierra «pase ya al juzgado de Violencia»

Chelo Tuya

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 18:29

Comenta

Son más de 80 y representan a las unidades de violencia de género habilitadas en cada una de las delegaciones del Gobierno del país. Los ... días 7 y 8 celebran su congreso anual que sirve de análisis general y elaboración de objetivos. Una cita que, aunque a puerta cerrada, se celebra en el Centro Niemeyer de Avilés y que han inaugurado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, junto a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. En un acto en el que estuvieron presentes también la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro y la secretaria general de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Miryam Álvarez Páez. Todas recibidas por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y la vicepresidenta del Principado, también consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo.

