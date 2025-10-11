El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inhumación de los restos de José Barreiro en el cementerio de Sama.
Sama de Langreo

José Barreiro vuelva a casa: «Para todos los socialistas del mundo él era una referencia esencial»

Inhumación y homenaje ·

El presidente del Principado, Adrián Barbón, señaló que «esa memoria de lucha por la democracia y la libertad debe comprometernos, con palabras y con hechos»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Sama de Langreo

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:07

Comenta

El cementerio de Sama de Langreo acogió este sábado la inhumación de los restos del histórico socialista José Barreiro y su familia, procedentes de ... Chaum, en el Pirineo francés. En el año del 50 aniversario del fallecimiento de Barreiro en Toulouse, después de un largo exilio, se trata de un acto que quiere «saldar la enorme deuda de gratitud» que los socialistas y progresistas asturianos tienen con el 'maestro de Sama', como era conocido en Langreo.

