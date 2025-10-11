José Barreiro vuelva a casa: «Para todos los socialistas del mundo él era una referencia esencial»

El cementerio de Sama de Langreo acogió este sábado la inhumación de los restos del histórico socialista José Barreiro y su familia, procedentes de ... Chaum, en el Pirineo francés. En el año del 50 aniversario del fallecimiento de Barreiro en Toulouse, después de un largo exilio, se trata de un acto que quiere «saldar la enorme deuda de gratitud» que los socialistas y progresistas asturianos tienen con el 'maestro de Sama', como era conocido en Langreo.

En el acto, organizado por la Fundación que lleva su nombre, asistieron amigos, familiares del socialista y el presidente del Principado, Adrián Barbón, la vicepresidenta Gimena Llamedo, alcaldes asturianos y de manera especial, el regidor de Chaum, Joseph Castell, donde vivió José Barreiro medio siglo, entre otras autoridades.

Uno de sus amigos, el también socialista Manuel Simón, señaló que «lo conocí en el año 62 cuando era un chavalín. Era tan sólo un joven de unos 20 años, y en ese momento la vida no fue nada fácil. De Barreiro destaco su conexión con la juventud. Era su obsesión», añadió.

Si amigo relató, visiblemente emocionado que «cuando yo lo vi por primera vez me impresionó por su seriedad y que era poco proclive a las alabanzas. Su alocución era muy precisa y concisa, pero era noble y franco. Nadie quedaba indiferente a sus intervenciones porque hablaba de temas de actualidad», expresó, emocionado.

Por su parte, el alcalde Joseph Castell agradeció la invitación. «Para mí es un honor. En nuestro pueblo pasó gran parte de su vida. Tuve la suerte de conocerlo a él y a su familia. Estamos aquí hoy para celebrar el final de una larga historia. Regresan él y su familia hoy a su pueblo natal, pero el pequeño pueblo de Chaum nunca lo olvidará. Nuestra generación seguirá defendiendo su memoria», comentó.

También Enrique Delgado, del centro asturiano de Barcelona, señaló que este acto representa «la culminación de un largo camino conservando viva su memoria. Siempre dio lo mejor de si mismo en un momento políticamente y socialmente terrible. La labor de José Barreiro fue reconocida por el parlamento de Cataluña... Por parte del centro asturiano de Barcelona podemos asegurar que su memoria siempre perdurará en la mente de todos los asturianos. José Barreiro descansa ya en su tierra natal», destacó Delgado.

En el cementerio de Sama también honraron su memoria sus amigos Avelino Pérez y Pablo García. «Me honra hablar de un gran amigo y compañero. Lo conocí en el 58 cuando una gran redada nos dejó totalmente aislados. Para mí fue un socialista de los más coherentes que he conocido en mi vida. Sin su cultura no es posible una sociedad de progreso. Cumplimos, aunque un poco tarde, su deseo de regresar a España», manifestó Pérez.

También Pablo García resaltó el deseo que tenía José Barreiro de volver a su tierra natal. «Le cumplimos su deseo de regresar a Asturias. Una tierra en democracia. José era un profundo observador, nada le pasaba desapercibo de cuanto ocurría en la política española», aseguró su amigo.

Añadió que «pocos meses antes de su muerte le visité en Francia y pese a que la enfermedad le tenía muy debilitado, se interesó por todo. Aunque su voz estaba quebrada, su discurso demostraba la lucidez de su mente. El siempre decía: que nos venza el enemigo común, pero jamás nuestros errores», concluyó.

Homenaje «a una persona que lo sacrificó todo»

Posterior a la inhumación de los restos de José Barreiro en el cementerio de Sama, tuvo lugar un homenaje en las Escuelas Dorado.

En el homenaje Jesús Sanjurjo, presidente de la Fundación José Barreiro señaló que «para todos los socialistas del mundo José Barreiro era una referencia esencial y hoy ha vuelto a su casa. Algo que sé que le haría muy feliz», dijo Sanjurjo.

Añadió que «el alcalde de Chaum asumió en primerísima persona todo su esfuerzo para poner en marcha este proceso, de manera totalmente desinteresada. Joseph Castell, pese a la burocracia, no se rindió en ningún momento y estábamos convencidos de que íbamos a lograrlo, y lo logramos», destacó.

También Águeda Areces, secretaria de Memoria Democrática de las Juventudes Socialistas de Asturias comentó que «es un placer estar aquí hoy representando a las juventudes. José Barreiro nunca perdió la esperanza de volver a casa... para Barreiro la defensa de sus ideas lo llevó a sacrificar y abandonar su vida y todo lo que aquí quería. Le quitaron su identidad y sus sueños», indicó.

Lo mismo piensa Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, que dijo que «es una obligación que tenemos todos los demócratas, no solo los socialistas, de devolver a su patria a todas las personas que tuvieron que exiliarse. Este homenaje, aunque necesario, llega tarde. Tenemos que sentirnos responsables de que llegue tarde», zanjó.

Un gigante del socialismo

El cierre del acto estuvo a cargo del presidente del Principado, Adrián Barbón, que indicó que «este es un acto muy solemne. Hemos enterrado hoy a un gigante del socialismo asturiano. José Barreiro fue un gran animador de la comisión socialista asturiana», dijo el presidente.

Aseguró que «pensamos en el exilio como algo lejano y utópico. Salir de tu tierra obligado y sin poder volver, es algo muy duro. José Barreiro tardó 50 años en volver, y volvió muerto. Esa memoria de lucha por la democracia y la libertad debe comprometernos, con palabras y con hechos. Este acto es una reparación histórica. José Barreiro, la Asturias democrática que siempre soñaste te recibe hoy con todos los honores», destacó Adrián Barbón.

Por último, señaló que «no podemos olvidar que en estos momentos hay más de 120 millones de personas en el mundo que se han visto obligadas a salir de su tierra. Tenemos que actuar», concluyó.